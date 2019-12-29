Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыВ России подняли минимальную цену на водке и акцизы на пиво

Минфин выпустил приказ после обращения Союза производителей алкогольной продукции, которые посчитали, что цены нужно увеличить также на коньяк и бренди. Кроме того, с сегодняшнего дня поменялась система винных акцизов. В прошлом году они устанавливались в зависимости от места производства.
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В России подняли минимальную цену на водке и акцизы на пиво

Эхо Москвывчера в 13:01

Минимальные цены на водку повышены до 230 рублей за 0,5 литра

Интерфаксвчера в 02:05

С 1 января в России вырастет цена на водку

Live2429.12.19 в 23:46

Вступил в силу закон о повышении минимальных цен на водку

RT на русском31.12.19 в 20:38

С 1 января крепкий алкоголь курянам обойдется дороже

КП - Курск30.12.19 в 03:29

Цена на водку вырастет в России с 1 января

Цензуры.Нет30.12.19 в 03:21

В России повысили цены на водку и коньяк

URA.Ruвчера в 00:14
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Финансы

Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

Наступающий 2020 год для рубля будет относительно спокойным, рассказали экономисты в беседе с РБК.
РИА Новости 31.12.19 в 06:02
Происшествия

В Астрахани произошел пожар в жилом доме

РБК вчера в 23:23
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 17:54
Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 02:53
Общество

Как изменится дачная жизнь волгоградцев в 2020 году

Если у волгоградцев не узаконена постройка на участке, то можно это сделать в упрощенном порядке в 2020 году.
Волгоградская правда вчера в 22:47
Футбол

Каборе получил больше всего красных карточек в прошедшем десятилетии

Евро-футбол.ру вчера в 08:59
Хоккей

Тренер сборной России назвал голкипера на матч со Швейцарией

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов назвал голкипера, который будет защищать ворота в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 13:36
Кино

В прокат вышло «Вторжение» Бондарчука

1 января на большие экраны выходит блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» — продолжение ленты 2017 года «Притяжение».
RT на русском вчера в 02:30
Происшествия

Россиянин пошел помогать другу и пропал

Спасатели в Магаданской области провели поиск местного жителя, который ушел помогать другу и не вернулся.
Lenta.ru вчера в 23:28
Политика

Помпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
РИА Новости вчера в 16:31
Армия и оружие

Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе

Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Происшествия

Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Известия вчера в 23:51
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину

Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Вести.Ru вчера в 10:59
Хоккей

Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»

РИА Новости вчера в 17:09
Здоровье

Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь

Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
Москва 24 31.12.19 в 00:49
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Комсомольская правда вчера в 06:20
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Футбол

Дубль Жезуса принес «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном»

Sport24.ru вчера в 14:23
Армия и оружие

В США пообещали разгромить российский флот в Арктике если потребуется

Avia.pro вчера в 20:23
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости вчера в 17:44
Экономика

В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Российская газета 30.12.19 в 00:16
Общество

Роспотребнадзор выявил около семи тысяч партий аналогов снюса

Роспотребнадзор выявил около семи тысяч партий незаконной никотиносодержащей продукции.
Народные новости вчера в 23:46
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Происшествия

В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Российская газета вчера в 03:11
Наука

Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе

Известия 31.12.19 в 19:10
Культура

Соседов: Пугачева еле стоит на сцене

Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Pravda.Ru 30.12.19 в 00:50
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском 31.12.19 в 10:52
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на все Lada

Автоновости дня вчера в 04:32
Как работают Яндекс.Новости?
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