Экономика
КоммерсантъВ России подняли минимальные цены на водку и акцизы на пиво и вино
В России с начала 2020 года увеличилась минимальная стоимость водки, коньяка и бренди. Минфин выпустил приказ после обращения Союза производителей алкогольной продукции, которые посчитали, что цену нужно увеличить вслед за повышением акцизов. Также с 1 января увеличиваются акцизы на пиво и вино.
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Здоровье
Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь
Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
Армия и оружие
У международного аэропорта Багдада прогремели взрывы
Четыре ракетных удара нанесено в пятницу, 3 января, по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада, сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции.
Хоккей
Канада разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею
Сборная Канады одержала победу над национальной командой Словакии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Политика
Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом по телефону
Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поздравили друг друга с наступающим Новым годом.
Авто
Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году
Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Политика
Есть разница: Вакарчук ответил виршами на новогоднюю речь Зеленского
Вакарчук заявил, что для него есть разница, "где, кто и с кем готов брататься".
Общество
В России запретили выгуливать опасных собак без намордников
В России с 1 января 2020 года вступил в силу запрет на выгул без намордника и поводка собак из списка потенциально опасных пород.
Гаджеты
Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K
В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
Наука
Длительность сна связана с легочным фиброзом
Футбол
Сумма отступных за Вайгля составляет 100 миллионов евро
Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В договоре игрока прописана сумма отступных в размере 100 миллионов, сообщает A Bola.
Футбол
Алиссон признан лучшим бразильским игроком, выступающим в Европе
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон был признан лучшим бразильским игроком, выступающим в Европе.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Происшествия
Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани
Общество
В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году
В Минэкономразвития спрогнозировали, что рост ВВП России по итогам 2019 года составит 1,3 процента, передают «Дни.ру».
Общество
В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием
Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Наука
Мозг пациента оказался усеян личинками паразитов
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Музыка
Шнуров написал стихи про шоу «Голос»
Экономика
ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Происшествия
На Украине загорелся пассажирский поезд
В Николаевской области Украины загорелся пассажирский поезд Харьков — Херсон.
Здоровье
Как пережить Новый год и не получить инфаркт, рассказал медик
Доктор медицинских наук, директор Национального общества по изучению атеросклероза Игорь Сергиенко назвал способы снизить риск инфаркта в период праздников, сообщает ТАСС.
Экономика
Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет
Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн.
Здоровье
Что изменится в жизни орловцев с 1 января 2020 года?
В течение 2019 года в России принимался ряд законодательных актов, которые заработают уже с 1 января этого года.
Политика
США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы
Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.
Космос
Астрофизики NASA зафиксировали необычный «магнитный взрыв» на Солнце
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).