Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России подняли минимальные цены на водку и акцизы на пиво и вино

В России с начала 2020 года увеличилась минимальная стоимость водки, коньяка и бренди. Минфин выпустил приказ после обращения Союза производителей алкогольной продукции, которые посчитали, что цену нужно увеличить вслед за повышением акцизов. Также с 1 января увеличиваются акцизы на пиво и вино.
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В России с 1 января вырастет минимальная цена на водку и коньяк

ТАСС31.12.19 в 16:20

Минимальные цены на водку повышены до 230 рублей за 0,5 литра

Интерфаксвчера в 02:05

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В России подняли минимальную цену на водке и акцизы на пиво

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В России вырастут цены на алкоголь

REGNUM31.12.19 в 16:00

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7 канал Красноярск31.12.19 в 11:15
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:28, Ашберн
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В России запретили выгуливать опасных собак без намордников

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Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В договоре игрока прописана сумма отступных в размере 100 миллионов, сообщает A Bola.
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В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

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Шнуров написал стихи про шоу «Голос»

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ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

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Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет

Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн.
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Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

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Что изменится в жизни орловцев с 1 января 2020 года?

В течение 2019 года в России принимался ряд законодательных актов, которые заработают уже с 1 января этого года.
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Карлос Гон отверг причастность семьи к его побегу из Японии

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США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.
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Астрофизики NASA зафиксировали необычный «магнитный взрыв» на Солнце

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Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета 06:56
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