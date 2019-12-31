В России с начала 2020 года увеличилась минимальная стоимость водки, коньяка и бренди. Минфин выпустил приказ после обращения Союза производителей алкогольной продукции, которые посчитали, что цену нужно увеличить вслед за повышением акцизов. Также с 1 января увеличиваются акцизы на пиво и вино.

В России подняли минимальные цены на водку и акцизы на пиво и вино

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