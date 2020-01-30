Экономика

Тарантас НьюсТарантас НьюсВ России подорожает «Платон» с 1 февраля

Ранее в Минтрансе РФ сообщали о дальнейших намерениях по увеличению расценок за проезд большегрузов. С 1 февраля 2021 года тариф системы «Платон» будет повышен до 2,35 рубля за километр. После этого индексация тарифа будет проводиться 1 февраля каждого календарного года в размере годовой инфляции.
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Тариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

ТАССвчера в 16:35

Фуры станут больше платить за проезд

Российская газета30 января в 10:34

В России подорожает «Платон» с 1 февраля

Тарантас Ньюс30 января в 00:53

В РФ с 1 февраля подорожает «Платон»

CarsWeek.ru30 января в 01:55

В России с 1 февраля поднимут плату за проезд по федеральным трассам

Pnzdrive30 января в 01:41

В России с 1 февраля вновь подорожает плата за «Платон»

SpeedMe30 января в 01:27

«Платон» на днях снова подорожает

Вести.Ru30 января в 06:18
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Происшествия

Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа

Полиция округа Палм-Бич штата Флорида арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд после ее прорыва на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает телеканал CNBC.
РИА Новости вчера в 23:20
Политика

Зеленский позвал США добывать нефть и газ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский позвал компании из США добывать нефть и газ на украинской территории, в первую очередь на шельфовых участках Черного моря.
Lenta.ru вчера в 11:45
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Футбол

Агент прокомментировал интерес ЦСКА и «Локомотива» к Рохелю

Ариэль Красоски, агент защитника «Тулузы» Агустина Рохеля, прокомментировал интерес к клиенту московских ЦСКА и «Локомотива».
Чемпионат вчера в 12:18
Культура

Во втором сезоне «Ведьмака» переоденут бойцов Нильфгаарда

Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.
ToDay News Ufa 30 января в 21:11
Общество

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт в социальной сети Facebook из-за лжи в политической рекламе и отсутствия защиты персональных данных.
РИА Новости 00:34
Наука

Ученые дали научное объяснение человеческой глупости

Ученые из Университета науки и технологии (КНР) дали простое, основанное на квантовой физике научное объяснение человеческой глупости.
МедиаПоток 30 января в 08:03
Политика

Мишустин назвал отношения России и Казахстана братскими

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал отношения с Казахстаном братскими и отметил их динамическое развитие.
РИА Новости вчера в 23:31
Общество

С 1 февраля вырастут выплаты для льготников

С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников вырастут. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.
Мой Брянск вчера в 05:40
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru вчера в 10:37
Кино

В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel

На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Игромания.ру вчера в 07:23
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru вчера в 18:04
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 11:49
Здоровье

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском вчера в 10:20
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 01:08
Общество

Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
РБК вчера в 11:09
Наука

ГМ-бактерии могут защитить пчел от вымирания

Ученые Техасского университета в североамериканском Остине придумали, как защитить пчел от вирусов и клещей с помощью бактерий.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 12:44
Происшествия

В Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

В порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) временно заблокирован круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого находятся примерно 6 тыс. пассажиров.
Инфорос 30 января в 07:55
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости вчера в 16:14
Происшествия

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Ведомости вчера в 07:40
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ вчера в 16:43
Политика

МИД КНР призвал не допустить транспортной изоляции страны из-за вируса

Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши заявил о недопустимости транспортной блокады КНР другими странами из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.
Известия 01:42
Политика

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

Известия 30 января в 15:00
Технологии

Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
REGNUM 30 января в 18:48
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Общество

КамАЗ может сократить объемы производства из-за коронавируса

Сергей Коготин, руководитель компании, сообщил, что КамАЗ будет вынужден уменьшить объемы производства.
Большой бизнес вчера в 15:24
Шоу-бизнес

Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой

Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.
Взгляд.ру вчера в 14:31
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 30 января в 15:43
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru вчера в 06:04
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