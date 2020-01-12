Экономика
Lenta.ruВ России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости. Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в 2019 году вызвали рост ее стоимости у производителей.
Читать в источнике
Оценить1606
с чего всё началось
Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.РИА Новости03:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Политика
В Ливии объявлено перемирие между ЛНА и ПНС
Происшествия
СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.
Происшествия
Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы
Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
Происшествия
Известная модель выпала из окна в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Происшествия
Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных
Вода затопила проезжую часть, а краны жителей окрестных домов, наоборот, остались без холодной воды.
Происшествия
В Тверской области загорелся гостиничный комплекс
Спорт
Российские конькобежцы завоевали серебро в командном пасьюте на ЧЕ
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Общество
В России изменят структуру оплаты труда учителей
Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Президент Абхазии Хаджимба ушел в отставку
Политика
Турчинов обвинил Россию в уничтожении украинского самолета в Иране
За сбитый самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» несет ответственность не только Иран, но и Россия, которая якобы поддерживает терроризм во всем мире, заявил в Facebook экс-глава СНБО и экс-спикер Верховной Рады Александр Турчинов.
Авто
Бюджетный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 появился в продаже
Трехрядный кроссовер предлагается по цене от 93 тысяч юаней или чуть более 800 тысяч рублей.
Общество
На средства гранта имени Андрея Павленко создадут СМИ об онкологии
На средства гранта петербургского онколога-хирурга Андрея Павленко, который 5 января умер от рака желудка, создадут СМИ.
Происшествия
Украинцы с ножами и палками напали на евреев у могилы раввина
В городе Умань Черкасской области Украины около 30 вооруженных ножами и палками человек атаковали находившихся у могилы раввина евреев.
Шоу-бизнес
Ксения Корнева рассказала о работе в «Уральских пельменях»
Относительно недавно стало известно, что между участниками популярного юмористического шоу «Уральские пельмени», созданного на основе бывшей одноименной команды КВН, прошла трещина.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму
В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Автоспорт
Каргинов стал победителем 7-го этапа «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем 7-го этапа ралли-рейда «Дакар-2020».
Кино
Российский фильм «Дылда» получил награду на кинофестивале в США
В воскресенье, 12 января, стало известно, что российский фильм "Дылда" получил награду на кинофестивале в США.
Общество
На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль
Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.
Наука
Учёные нашли ещё один намёк на существование «новой физики»
Учёные из команды нейтринной обсерватории IceCube рассказали о наличии ещё одного намёка на существование «новой физики».
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.