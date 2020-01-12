Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.

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Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости. Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в 2019 году вызвали рост ее стоимости у производителей.

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