Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России подорожает черный хлеб

Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости. Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в 2019 году вызвали рост ее стоимости у производителей.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.
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Эксперты объяснили причины низкого урожая ржи в России

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Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

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Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

РИА Новости03:04
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В Ливии объявлено перемирие между ЛНА и ПНС

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Происшествия

СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.
ТАСС 12:32
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Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
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Происшествия

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Москва 24 вчера в 15:43
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Галину Польских экстренно госпитализировали в Москве

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Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия

Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных

Вода затопила проезжую часть, а краны жителей окрестных домов, наоборот, остались без холодной воды.
REGNUM 14:16
Происшествия

В Тверской области загорелся гостиничный комплекс

РИА Новости 12:46
Спорт

Российские конькобежцы завоевали серебро в командном пасьюте на ЧЕ

RT на русском 09:01
Армия и оружие

Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке

Lenta.ru 13:24
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
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В России изменят структуру оплаты труда учителей

Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
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Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Политика

Президент Абхазии Хаджимба ушел в отставку

Новая газета 13:14
Политика

Турчинов обвинил Россию в уничтожении украинского самолета в Иране

За сбитый самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» несет ответственность не только Иран, но и Россия, которая якобы поддерживает терроризм во всем мире, заявил в Facebook экс-глава СНБО и экс-спикер Верховной Рады Александр Турчинов.
Московский Комсомолец вчера в 08:25
Авто

Бюджетный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 появился в продаже

Трехрядный кроссовер предлагается по цене от 93 тысяч юаней или чуть более 800 тысяч рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 08:52
Общество

На средства гранта имени Андрея Павленко создадут СМИ об онкологии

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Украинцы с ножами и палками напали на евреев у могилы раввина

В городе Умань Черкасской области Украины около 30 вооруженных ножами и палками человек атаковали находившихся у могилы раввина евреев.
Lenta.ru 10:13
Шоу-бизнес

Ксения Корнева рассказала о работе в «Уральских пельменях»

Относительно недавно стало известно, что между участниками популярного юмористического шоу «Уральские пельмени», созданного на основе бывшей одноименной команды КВН, прошла трещина.
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Миллер оценил способность России достроить «Северный поток-2»

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Экономика

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
ТАСС 10 января в 05:56
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Единственная в истории Ирана олимпийская медалистка покинула страну

РБК 08:45
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
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Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

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Каргинов стал победителем 7-го этапа «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем 7-го этапа ралли-рейда «Дакар-2020».
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Кино

Российский фильм «Дылда» получил награду на кинофестивале в США

В воскресенье, 12 января, стало известно, что российский фильм "Дылда" получил награду на кинофестивале в США.
Piter.tv 01:49
Общество

На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль

Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.
РИА Новости 06:28
Наука

Учёные нашли ещё один намёк на существование «новой физики»

Учёные из команды нейтринной обсерватории IceCube рассказали о наличии ещё одного намёка на существование «новой физики».
News.ru 10 января в 08:11
Общество

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru 10:06
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Газета.Ru 07:53
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