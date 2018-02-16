Экономика

REGNUMREGNUMЧерный хлеб в России может подорожать

Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы рожь подорожает еще на 500−700 рублей за тонну. Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

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На Аляске спасли мужчину, который остался без дома и провел на морозе 22 дня, пишет Daily Mail 11 января.
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Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.
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Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
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