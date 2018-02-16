Экономика
REGNUMЧерный хлеб в России может подорожать
Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы рожь подорожает еще на 500−700 рублей за тонну. Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
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с чего всё началось
Глазунова из ИКАР полагает, что Белоруссия в текущем сезоне не поможет охладить перегретый российский рынок ржаной муки, так как она ограничивает поставки в РФ, стремясь обеспечить собственные потребности.РИА Новостивчера в 19:04
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На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
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