Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России подорожает черный хлеб

Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости. Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в 2019 году вызвали рост ее стоимости у производителей.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон допускает повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год.
РИА Новости03:04

Подробнее о событии

Эксперты допустили подорожание черного хлеба в 2020 году

РБК04:44

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

РИА Новости03:04

В России подорожает самый востребованный хлеб

URA.Ruвчера в 19:29

Эксперты объяснили причины низкого урожая ржи в России

News.ru02:19

Аналитики пояснили, почему урожай ржи стал минимальным за полвека

ПРАЙМ01:15

Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

Коммерсантъвчера в 21:13

Эксперты спрогнозировали рост цен на черный хлеб

Известия02:05
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Общество

На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль

РИА Новости 06:28
Кино

Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США

Радио Комсомольская правда вчера в 20:45
Армия и оружие

CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

RT на русском 01:35
Происшествия

Стало известно о состоянии выпавшей из окна российской модели

Агент найденной на улице после, предположительно, падения из окна российской модели Ксении Пунтус Лилия рассказала о состоянии девушки.
Lenta.ru 08:18
Происшествия

В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора

Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.
ТАСС 06:23
Политика

Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев

Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
РИА Новости вчера в 13:54
Политика

Родственникам жертв крушения украинского Boeing начали угрожать

Иранские спецслужбы угрожают родственникам жертв крушения украинского Boeing. Об этом сообщает телеканал Iran International в Twitter.
Lenta.ru 07:20
Футбол

«Челси» подписал 16-летнего нападающего из Норвегии

Нападающий «Тромсе» Брайан Фиабема перешел в «Челси», сообщает портал VG.no. 16-летний форвард поставил подпись под контрактом с лондонским клубом до июня 2023 года.
Спорт-Экспресс 06:15
Политика

Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси

Известия вчера в 17:50
Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru вчера в 16:43
Экономика

ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
BFM.ru 07:51
Политика

Глава ПНС Ливии прибыл в Турцию для переговоров с Эрдоганом

Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в воскресенье прибыл с визитом в Турцию, где проведет переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом, сообщил в Twitter ливийский телеканал "Либия аль-ахрар", показав кадры прибытия Сарраджа.
РИА Новости 07:46
Происшествия

Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи

РИА Новости вчера в 23:27
Футбол

Слуцкий одержал победу в конкурсе на поедание эчпочмаков

Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий стал победителем в юмористическом конкурсе по поеданию эчпочмаков.
РИА Новости 05:51
Шоу-бизнес

Давид Манукян прилетел к Ольге Бузовой в Таиланд

Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу «План Б», хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».
Вокруг ТВ вчера в 10:23
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Газета.Ru 07:53
Армия и оружие

Иран признал вину в крушении украинского самолета

Общественное телевидение России вчера в 03:27
Общество

Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство на полет с ним на Луну

Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава объявил конкурс для девушек, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни.
РИА Новости 07:00
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 10 января в 08:02
Теннис

Джокович обыграл Надаля в финале ATP Cup

Нева Спорт 07:04
Происшествия

На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

РИА Новости 08:05
Общество

Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии

Газета.Ru 05:11
Биатлон

Финка Кайса Мякяряйнен выиграла масс-старт на Кубке мира

Вести.Ru 07:50
Технологии

«Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи

"Яндекс" планирует запустить виртуального сотового оператора.
Клопс 09 января в 06:47
Политика

Лидер оппозиции Бжания прибыл на переговоры с президентом Абхазии

Один из лидеров абхазской оппозиции Аслан Бжания прибыл в резиденцию президента Рауля Хаджимбы на переговоры, сообщил ТАСС в воскресенье руководитель оппозиционного общенационального движения по защите государственности Теймураз Хишба.
ТАСС 07:21
Политика

Миллер: Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»

Путин выразил надежду, что газопровод достроят до конца 2020 г. либо в I квартале 2021 г. В свою очередь Меркель заявила, что Берлин продолжит оказывать поддержку реализации проекта.
Ведомости 07:58
Политика

Нетаньяху обвинил Иран в халатности и обмане всего мира

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что Иран обманул весь мир, скрывая свою причастность к крушению украинского самолета, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:28
Происшествия

Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине

Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Газета.Ru 04:12
Шоу-бизнес

Галина Польских опровергла информацию о госпитализации

Актриса Галина Польских опровергла информацию о своей госпитализации. Об этом сама артистка сообщила РИА «Новости».
Радио Комсомольская правда 08:11
Наука

Создали слиток золота из пластика

Швейцарские исследователи из лаборатории ETH разработали легкое 18-каратное золото из пластика.
МедиаПоток вчера в 05:38
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