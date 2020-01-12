Экономика
Lenta.ruВ России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости. Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в 2019 году вызвали рост ее стоимости у производителей.
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с чего всё началось
Глазунова из ИКАР полагает, что Белоруссия в текущем сезоне не поможет охладить перегретый российский рынок ржаной муки, так как она ограничивает поставки в РФ, стремясь обеспечить собственные потребности.РИА Новостивчера в 19:04
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Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Рязанью
Политика
На Украине прозвучал призыв отметить «450-летие сожжения Москвы»
Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Политика
Госдеп потребовал от Ирана извиниться за задержание британского посла
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус призвала власти Ирана официально извиниться за задержание посла Великобритании.
Киберспорт
Dendi сыграет против англоязычных кастеров на шоу-матче майнора
Состав команды русскоязычных талантов: Данил 'Dendi' Ишутин (капитан); Андрей 'ALWAYSWANNAFLY' Бондаренко; Александр 'DkPhobos' Кучеря; Сергей 'Smile' Ревин; Кирилл 'Sunlight' Качинский.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Общество
Путин поздравил работников российской прокуратуры
Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.
Хоккей
Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Армия и оружие
CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала, каким видит мужчину мечты
Анфиса Чехова рассказала в Instagram, какие мужчины мечты ее привлекают.
Общество
Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России
Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские".
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб
Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
Кино
Новый стиль Мерьем Узерли назван «трендом сезона»
Внимание многих присутствующих было приковано не только к самой Мерьем, но и к ее наряду: многие назвали платье «трендом сезона» и похвалили Узерли за отличный выбор.
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Общество
Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы
Хоккей
«Нью-Йорк Рейнджерс» может обменять российского голкипера Георгиева
Руководство хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» рассматривает вариант с обменом своего российского голкипера Александра Георгиева в другую команду.
Футбол
«Малага» уволила тренера из-за скандального видео
Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Общество
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
Армия и оружие
Запуск ракеты «Кинжал» показали на видео
Опубликована съёмка с места запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» в Чёрном море.
Здоровье
Названы 3 заболевания, особенно опасные в зимнее время
Группа зарубежных экспертов назвала 3 заболевания, которые в зимнее время особенно опасны.
Футбол
«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба
Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Игры
Grand Theft Auto IV больше недоступна в Steam
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