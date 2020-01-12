Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России подорожает черный хлеб

Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости. Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в 2019 году вызвали рост ее стоимости у производителей.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

Глазунова из ИКАР полагает, что Белоруссия в текущем сезоне не поможет охладить перегретый российский рынок ржаной муки, так как она ограничивает поставки в РФ, стремясь обеспечить собственные потребности.
РИА Новостивчера в 19:04

Подробнее о событии

В России подорожает самый востребованный хлеб

URA.Ruвчера в 19:29

Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

Коммерсантъвчера в 21:13

Эксперты объяснили причины низкого урожая ржи в России

News.ru02:19

Эксперты спрогнозировали рост цен на черный хлеб

Известия02:05

В России подорожает черный хлеб

Lenta.ru03:03

Эксперты предсказали рост цен на черный хлеб

Комсомольская правда02:50

Черный хлеб подорожает в России

Deita.ruвчера в 20:36
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП под Рязанью

Российская газета 03:10
Политика

На Украине прозвучал призыв отметить «450-летие сожжения Москвы»

Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru 03:38
Политика

Госдеп потребовал от Ирана извиниться за задержание британского посла

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус призвала власти Ирана официально извиниться за задержание посла Великобритании.
Известия вчера в 19:15
Киберспорт

Dendi сыграет против англоязычных кастеров на шоу-матче майнора

Состав команды русскоязычных талантов: Данил 'Dendi' Ишутин (капитан); Андрей 'ALWAYSWANNAFLY' Бондаренко; Александр 'DkPhobos' Кучеря; Сергей 'Smile' Ревин; Кирилл 'Sunlight' Качинский.
Dota2.ru вчера в 10:28
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Ведомости 09 января в 07:14
Общество

Путин поздравил работников российской прокуратуры

Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.
RT на русском 02:44
Хоккей

Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Газета.Ru 00:46
Армия и оружие

CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

RT на русском 01:35
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова рассказала, каким видит мужчину мечты

Анфиса Чехова рассказала в Instagram, какие мужчины мечты ее привлекают.
Дни24 вчера в 11:38
Общество

Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России

Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские".
ТАСС 00:08
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
ТАСС 00:22
Кино

Новый стиль Мерьем Узерли назван «трендом сезона»

Внимание многих присутствующих было приковано не только к самой Мерьем, но и к ее наряду: многие назвали платье «трендом сезона» и похвалили Узерли за отличный выбор.
Rusturkey.com вчера в 22:04
Экономика

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости вчера в 22:56
Общество

Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы

Коммерсантъ вчера в 23:28
Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» может обменять российского голкипера Георгиева

Руководство хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» рассматривает вариант с обменом своего российского голкипера Александра Георгиева в другую команду.
REGNUM 02:39
Футбол

«Малага» уволила тренера из-за скандального видео

Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Soccer.ru вчера в 16:31
Кино

Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»

ФАН вчера в 04:21
Общество

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
Общество

В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов

Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
РИА Новости вчера в 08:57
Шоу-бизнес

На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино

Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
7Дней.ру 10 января в 15:00
Кино

Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США

Радио Комсомольская правда вчера в 20:45
Армия и оружие

Запуск ракеты «Кинжал» показали на видео

Опубликована съёмка с места запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» в Чёрном море.
News.ru 10 января в 01:14
Здоровье

Названы 3 заболевания, особенно опасные в зимнее время

Группа зарубежных экспертов назвала 3 заболевания, которые в зимнее время особенно опасны.
Актуальные Новости 09 января в 05:40
Футбол

«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба

Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Soccer.ru вчера в 03:22
Политика

В Иране создали рабочую группу для помощи семьям жертв крушения Boeing

Коммерсантъ 02:42
Общество

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
РИА Новости вчера в 16:36
Игры

Grand Theft Auto IV больше недоступна в Steam

Актуальные Новости вчера в 03:58
Единоборства

Макгрегор заработает $5 млн за бой с Серроне

Газета.Ru вчера в 14:14
Как работают Яндекс.Новости?
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