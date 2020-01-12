Глазунова из ИКАР полагает, что Белоруссия в текущем сезоне не поможет охладить перегретый российский рынок ржаной муки, так как она ограничивает поставки в РФ, стремясь обеспечить собственные потребности.

с чего всё началось

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