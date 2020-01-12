Экономика
Lenta.ruВ России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости. Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в 2019 году вызвали рост ее стоимости у производителей.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
Глазунова из ИКАР полагает, что Белоруссия в текущем сезоне не поможет охладить перегретый российский рынок ржаной муки, так как она ограничивает поставки в РФ, стремясь обеспечить собственные потребности.РИА Новостивчера в 19:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Политика
Путин высказался о «российских наемниках» в Ливии
Если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют интересы РФ и не получают деньги от российского государства.
Путешествия
Пять миллионов туристов посетили Москву в новогодние праздники
Почти пять миллионов человек побывали в российской столице в новогодние праздники.
Армия и оружие
CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана
Американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела.
Армия и оружие
Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»
Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе
Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Политика
СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель
Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Авто
Volkswagen готовит новый недорогой кроссовер для России
Немецкий автомобильный гигант Volkswagen намерен представить на российском рынке новый недорогой кроссовер.
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в декабре 2019 года цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
Политика
Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
Экономика
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Футбол
«Перейра — лучший игрок в России за последний год». Сулейманов ответил на блиц-опрос
Игрок «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов во время блиц-опроса «Матч ТВ» назвал лучшего футболиста в России за последний год, отреагировал на сравнения с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и признался, что позаимствовал бы у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду его высокий прыжок.
Политика
Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Тегеране украинцев
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала, что из-за акклиматизации поправилась на 4 кг
Недавно на своей странице Instagram Анита Цой опубликовала видео, в котом рассказала о том, что из-за акклиматизации поправилась на 4 кг.
Футбол
«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба
Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Экономика
Лукашенко ввел огромный налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.
Культура
ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире
Футбол
«Вальядолид» обыграл в серии пенальти «Марбелью» в Кубке Испании
Футбольный клуб «Вальядолид» одержал победу над командой «Марбелья» в матче 1/32 финала Кубка Испании.
Наука
Жук отращивает «рога» благодаря похожему на инсулин белку
Японские ученые продемонстрировали, что инсулиноподобный белок у мучного рогатого хрущака регулирует рост верхних челюстей.
Политика
На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами
Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
Штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ хотят ввести в России
Правительство России предлагает ввести штрафы для ресурсоснабжающих организаций за превышение стоимости услуг ЖКХ.
Космос
Китай займется поиском пригодных для жизни планет для своих граждан
КНР с 2030 года планирует вплотную заняться поиском таких планет за пределами Солнечной системы.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Рязанью
В столкновении двух автомобилей в Рязанской области погибли три человека, еще восемь получили тяжелые травмы.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.