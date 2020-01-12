Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России подорожает черный хлеб

Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости. Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в 2019 году вызвали рост ее стоимости у производителей.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

Глазунова из ИКАР полагает, что Белоруссия в текущем сезоне не поможет охладить перегретый российский рынок ржаной муки, так как она ограничивает поставки в РФ, стремясь обеспечить собственные потребности.
РИА Новостивчера в 19:04

Подробнее о событии

В России подорожает самый востребованный хлеб

URA.Ruвчера в 19:29

Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

Коммерсантъвчера в 21:13

Эксперты объяснили причины низкого урожая ржи в России

News.ru02:19

Эксперты спрогнозировали рост цен на черный хлеб

Известия02:05

В России подорожает черный хлеб

Lenta.ru03:03

Эксперты предсказали рост цен на черный хлеб

Комсомольская правда02:50

Эксперты предсказали рост цен на черный хлеб в России

Газета.Ru03:42
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Шоу-бизнес

Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным

ФАН 03:36
Политика

Путин высказался о «российских наемниках» в Ливии

Если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют интересы РФ и не получают деньги от российского государства.
Росбалт вчера в 11:33
Путешествия

Пять миллионов туристов посетили Москву в новогодние праздники

Почти пять миллионов человек побывали в российской столице в новогодние праздники.
Российская газета 03:36
Общество

Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

РБК вчера в 04:51
Армия и оружие

CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

Американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела.
RT на русском 01:35
Армия и оружие

Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»

Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
РБК вчера в 22:50
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Политика

Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе

Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Толк вчера в 06:04
Политика

СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель

Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
Вести.Ru 00:45
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
Авто

Volkswagen готовит новый недорогой кроссовер для России

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen намерен представить на российском рынке новый недорогой кроссовер.
Rusargument вчера в 05:38
Экономика

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости вчера в 22:56
Гаджеты

В России рекордно подешевел iPhone 7

Как ранее сообщали «Кубанские новости», в декабре 2019 года цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
Кубанские новости 10 января в 12:46
Политика

Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
REGNUM вчера в 08:37
Экономика

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
Футбол

«Перейра — лучший игрок в России за последний год». Сулейманов ответил на блиц-опрос

Игрок «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов во время блиц-опроса «Матч ТВ» назвал лучшего футболиста в России за последний год, отреагировал на сравнения с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и признался, что позаимствовал бы у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду его высокий прыжок.
Матч ТВ 02:23
Политика

Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Тегеране украинцев

RT на русском вчера в 15:08
Общество

В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами

Газета.Ru вчера в 13:02
Шоу-бизнес

Анита Цой рассказала, что из-за акклиматизации поправилась на 4 кг

Недавно на своей странице Instagram Анита Цой опубликовала видео, в котом рассказала о том, что из-за акклиматизации поправилась на 4 кг.
Дни24 01:34
Футбол

«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба

Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Soccer.ru вчера в 03:22
Экономика

Лукашенко ввел огромный налог на транзит российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.
Взгляд.ру 10 января в 12:01
Культура

ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире

Уфимские Заметки 10 января в 14:13
Футбол

«Вальядолид» обыграл в серии пенальти «Марбелью» в Кубке Испании

Футбольный клуб «Вальядолид» одержал победу над командой «Марбелья» в матче 1/32 финала Кубка Испании.
REGNUM 00:17
Наука

Жук отращивает «рога» благодаря похожему на инсулин белку

Японские ученые продемонстрировали, что инсулиноподобный белок у мучного рогатого хрущака регулирует рост верхних челюстей.
Индикатор вчера в 04:54
Политика

На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами

Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
REGNUM 03:34
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Общество

Штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ хотят ввести в России

Правительство России предлагает ввести штрафы для ресурсоснабжающих организаций за превышение стоимости услуг ЖКХ.
EastRussia 09 января в 21:41
Космос

Китай займется поиском пригодных для жизни планет для своих граждан

КНР с 2030 года планирует вплотную заняться поиском таких планет за пределами Солнечной системы.
Pravda.Ru 09 января в 02:01
Происшествия

Три человека погибли в ДТП под Рязанью

В столкновении двух автомобилей в Рязанской области погибли три человека, еще восемь получили тяжелые травмы.
Российская газета 03:10
Общество

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РИА Новости вчера в 01:34
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