Общество
Горобзор.руВ России подорожает мобильная связь
РИА Новости со ссылкой на исследование агентства Content Review сообщает, что в 2020 году в России мобильная связь станет дороже. Прогнозируется рост цен на 17-18 процентов, отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Услуги мобильной связи в РФ в 2020 году могут подорожать на 17-18%, в том числе из-за того, что операторам предстоят расходы на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете, прогнозирует аналитическое агентство Content Review.РИА Новостивчера в 01:51
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