Общество

Газета.RuГазета.RuВ России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости". Так, для пользователей "Мегафона" стоимость вырастет с 13 января, "Вымпелкома" — с 16 января.
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Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь

Сотовый оператор "Мегафон" заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — с 16 января. Соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года. Как пояснили в "Мегафоне", на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами.
РИА Новостивчера в 21:11

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Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

РБКвчера в 21:19

Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

Известиявчера в 22:02

Сотовые операторы повысят стоимость тарифов

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Сотовые операторы объяснили повышение тарифов на связь

URA.Ruвчера в 21:31

Сотовые операторы повысили стоимость тарифов

RT на русскомвчера в 23:12

Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь

РИА Новостивчера в 21:11

Сотовые операторы повысят стоимость тарифов на связь

Телеканал 360°вчера в 20:00
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Футбол

Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Динамо»

Как стало известно Sport24, нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может продолжить карьеру в московском «Динамо».
Sport24.ru вчера в 17:22
Здоровье

В Якутии из-за вспышки кори было заказано еще 40 тысяч доз вакцин

Для нужд Якутии заказано дополнительно 40 тысяч вакцин против кори. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
Накануне.Ru 11 января в 04:04
Политика

Путин оценил обещание Меркель помочь достроить «Северный поток-2»

Проблемы вокруг «Северного потока – 2», возникшие после введения в декабре прошлого года американских санкций, стали, напомним, одной из тем прошедших 11 января в Москве переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
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Общество

Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
Lenta.ru 00:28
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FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault

Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.
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Обстрел иракской авиабазы Балад возмутил Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео возмущен сообщениями о ракетном обстреле иракской авиабазы Балад, где размещен американский контингент.
Российская газета вчера в 21:31
Происшествия

В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Российская газета 01:09
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Футбол

«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании

Российская газета вчера в 15:57
Общество

В России поменяют систему оплаты труда учителей

Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
РИА Новости вчера в 14:59
Спорт

На этапе Кубка мира по лыжам в Дрездене состоятся командные спринты

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия) состоится командный спринт.
Нева Спорт 11 января в 17:01
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

Интерфакс 00:45
Политика

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку

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Что же касается новых более доступных чипсетов, согласно свежим данным, их массовое производство стартует уже в этом квартале.
iXBT.com 11 января в 14:10
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
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Экономика

Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада

Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Ведомости 11 января в 08:20
Происшествия

Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена

BFM.ru вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Принц Уильям впервые прокомментировал отречение брата

Принц Уильям впервые прокомментировал отречение брата Принц Уильям нарушил молчание после скандала.
Экспресс газета 00:38
Политика

Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.
Известия вчера в 18:04
Происшествия

В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову

РБК вчера в 10:11
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой

Тринадцатилетняя девочка, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, самостоятельно вернулась домой, сообщает в понедельник пресс-служба городского УМВД.
РИА Новости 00:38
Армия и оружие

В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО

РИА Новости вчера в 21:14
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала снимок в бикини после рекордного похудения

Полина Гагарина продемонстрировала снимок в бикини, сделанный после после рекордного похудения.
Дни24 вчера в 06:00
Происшествия

Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево

Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Красная весна вчера в 17:04
Энергетика

«Газпром» достроит дорогу от БАМа до Ковыкты в 2020 году

Дочерняя структура «Газпрома» «Газпром добыча Иркутск» планирует в 2020 году закончить строительство автодороги от поселка Магистральный (расположен на Байкало-Амурской магистрали) до Ковыктинского газоконденсатного месторождения, где проходит подготовка к запуску в эксплуатацию и подключению к магистральному газопроводу «Сила Сибири», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Коммерсантъ 01:12
Экономика

Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков

За первые семь месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков.
RT на русском вчера в 22:00
Происшествия

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Москва 24 11 января в 15:43
Биатлон

Биатлонистка Мякяряйнен прокомментировала свою победу в масс-старте

News.ru вчера в 08:42
Политика

Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим

Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль.
РИА Новости вчера в 22:44
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