Экономика

Невские НовостиНевские НовостиКрепкий алкоголь подорожает с 1 января

Уже с 1 января 2020 года вырастут цены на крепкий алкоголь. Из-за повышения минимальной цены на этиловый спирт изменится и цена на коньяк, водку, бренди и другие напитки, в составе которых есть данный компонент. Уже с первого дня 2020 года такой крепкий алкоголь как коньяк и водка подорожают в цене.
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с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало
 на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
РБК20 декабря в 13:39

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Минимальные розничные цены на коньяк и водку вырастут с 1 января

Интерфакс20 декабря в 13:16

Эксперт: Из-за того, что с Нового года коньяк и водка подорожают, население не станет меньше пить или переходить на суррогаты

Комсомольская правдавчера в 08:47

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РБК20 декабря в 13:39

Виноделы рассказали о значении закона о виноградарстве в России

РЕН ТВвчера в 15:55

В России с 1 января подорожает водка

ТАСС20 декабря в 13:11

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

РИА Новости20 декабря в 12:40

Минимальные розничные цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

ПРАЙМ20 декабря в 12:35
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