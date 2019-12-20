Экономика
Невские НовостиКрепкий алкоголь подорожает с 1 января
Уже с 1 января 2020 года вырастут цены на крепкий алкоголь. Из-за повышения минимальной цены на этиловый спирт изменится и цена на коньяк, водку, бренди и другие напитки, в составе которых есть данный компонент. Уже с первого дня 2020 года такой крепкий алкоголь как коньяк и водка подорожают в цене.
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с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.РБК20 декабря в 13:39
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Эксперт: Из-за того, что с Нового года коньяк и водка подорожают, население не станет меньше пить или переходить на суррогаты
Комсомольская правдавчера в 08:47
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