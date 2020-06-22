Согласно опубликованному исследованию рынка, розничные АЗС стали поднимать цены на топливо. Так, в период с 15 по 19 июня текущего года бензин марки АИ-92 увеличился в цене на 17 копеек, АИ-95 подорожал на 22 копейки, а дизельное топливо — на 7 копеек.

В России на АЗС подорожал бензин

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