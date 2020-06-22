Энергетика
SpeedMeВ России на АЗС подорожал бензин
Согласно опубликованному исследованию рынка, розничные АЗС стали поднимать цены на топливо. Так, в период с 15 по 19 июня текущего года бензин марки АИ-92 увеличился в цене на 17 копеек, АИ-95 подорожал на 22 копейки, а дизельное топливо — на 7 копеек.
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Технологии
Данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть
В августе 2019-го гонконгские IT-специалисты сообщили о наличии уязвимости в Telegram, позволяющей деанонимизировать любого пользователя.
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"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
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Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
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Легендарный танк Т-34 откроет Парад Победы
Парад откроет легендарный «стальной кулак» - танк Т-34. Именно он в годы войны стал самым массовым и просто супероружием.
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Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Toyota в России соединит свои автомобили со смартфоном
Первые автомобили Toyota с технологией connected cars, позволяющей управлять рядом их функций и систем через приложение в смартфоне, появятся в России осенью 2020 года.
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Компания Lifan может уйти из России
Газета.Ru вчера в 12:37
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Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Президент Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции РФ.
RT на русском 21 июня в 11:46
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Коллега Соколова шокировал рассказом об убийстве аспирантки
Историк Олег Соколов устроил вечеринку после убийства Анастасии Ещенко.
Рамблер вчера в 14:05
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Президент России Владимир Путин прокомментировал процесс выхода республик из состава Союза Советских Социалистических Республик на рубеже 80-90-х годов прошлого века.
Городовой вчера в 07:40
Авто
Россияне пересаживаются на подержанные автомобили
Соотношение покупок подержанных и новых автомобилей в России впервые за всю историю достигло 5:1, сообщает «АвтоСТАТ».
Автоновости дня 01:30
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском вчера в 04:19
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одну акцию, а "Яндекс" — 25% плюс одну акцию.
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На Мамаевом кургане прошла репетиция концерта Победы
Специально для «Концерта Победы» на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру вчера в 19:24
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Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
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В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
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Армия и оружие
Парад в честь 75-летия Великой Победы состоится сегодня
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Apple показала тизер сериала «Основания» по романам Айзека Азимова
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Роскачество проверило 15 торговых марок куриного филе, которые продаются в российских магазинах, в 10 из них выявили следы хлора и антибиотиков, сообщает Федеральное агентство новостей.
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Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru вчера в 14:13
Здоровье
В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию
В Санкт-Петербурге с 25 июня возобновляется плановая госпитализация, а также убирается ограничение на посещение пациентами амбулаторно-поликлинических организаций и на плановую диспансеризацию населения, передает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Газета.Ru вчера в 15:56