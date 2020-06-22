Энергетика

SpeedMeSpeedMeВ России на АЗС подорожал бензин

Согласно опубликованному исследованию рынка, розничные АЗС стали поднимать цены на топливо. Так, в период с 15 по 19 июня текущего года бензин марки АИ-92 увеличился в цене на 17 копеек, АИ-95 подорожал на 22 копейки, а дизельное топливо — на 7 копеек.
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В Томской области снова выросли оптовые цены на бензин

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В России оценили рост цен на бензин

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Технологии

Данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть

В августе 2019-го гонконгские IT-специалисты сообщили о наличии уязвимости в Telegram, позволяющей деанонимизировать любого пользователя.
Lenta.ru 00:17
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
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Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
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Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

Газета.Ru вчера в 14:49
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Общество

В саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru вчера в 09:13
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Общество

Легендарный танк Т-34 откроет Парад Победы

Парад откроет легендарный «стальной кулак» - танк Т-34. Именно он в годы войны стал самым массовым и просто супероружием.
Невские Новости 01:29
Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
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Авто

Toyota в России соединит свои автомобили со смартфоном

Первые автомобили Toyota с технологией connected cars, позволяющей управлять рядом их функций и систем через приложение в смартфоне, появятся в России осенью 2020 года.
Автоновости дня вчера в 14:01
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Авто

Компания Lifan может уйти из России

Газета.Ru вчера в 12:37
Политика

Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

Президент Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции РФ.
RT на русском 21 июня в 11:46
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Происшествия

Коллега Соколова шокировал рассказом об убийстве аспирантки

Историк Олег Соколов устроил вечеринку после убийства Анастасии Ещенко.
Рамблер вчера в 14:05
Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
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Политика

Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Президент России Владимир Путин прокомментировал процесс выхода республик из состава Союза Советских Социалистических Республик на рубеже 80-90-х годов прошлого века.
Городовой вчера в 07:40
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Авто

Россияне пересаживаются на подержанные автомобили

Соотношение покупок подержанных и новых автомобилей в России впервые за всю историю достигло 5:1, сообщает «АвтоСТАТ».
Автоновости дня 01:30
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском вчера в 04:19
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Экономика

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одну акцию, а "Яндекс" — 25% плюс одну акцию.
РБК вчера в 16:37
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Культура

На Мамаевом кургане прошла репетиция концерта Победы

Специально для «Концерта Победы» на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру вчера в 19:24
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
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Футбол

Хамес Родригес: «Тоже хотелось бы знать, почему я не играю»

CT news 01:33
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском вчера в 05:37
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Армия и оружие

Парад в честь 75-летия Великой Победы состоится сегодня

Первый областной вчера в 23:55
Кино

Apple показала тизер сериала «Основания» по романам Айзека Азимова

iReactor 22 июня в 23:52
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Общество

Роскачество обнаружило антибиотики и хлор в курином филе

Роскачество проверило 15 торговых марок куриного филе, которые продаются в российских магазинах, в 10 из них выявили следы хлора и антибиотиков, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 03:36
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Экономика

Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru вчера в 14:13
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Здоровье

В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию

В Санкт-Петербурге с 25 июня возобновляется плановая госпитализация, а также убирается ограничение на посещение пациентами амбулаторно-поликлинических организаций и на плановую диспансеризацию населения, передает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Газета.Ru вчера в 15:56
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