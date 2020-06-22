Энергетика
Российская газетаВ России подорожал бензин на АЗС
Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.
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Общество
Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»
В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку.
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Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналистам назвала «точечными и адресными» предложения президента Владимира Путина, которые он озвучил в телевизионном обращении к гражданам.
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Live24 09:08
Политика
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Дамаск, 24 июня 2020, 01:33 — REGNUM Несколько целей сбили системы противовоздушной обороны Сирии в небе над провинцией Хама после начавшихся атак боевиков, 24 июня сообщает агентство SANA.
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Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
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Вышел тизер сериала «Основание», снятого по романам Айзека Азимова
Apple представила первый тизер сериала «Основание», базирующегося на цикле научно-фантастических романов Айзека Азимова.
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Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
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Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
Общество
Скончался экс-сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ 06:53
Наука
Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита
В нескольких километрах от знаменитого Стоунхенджа археологи нашли неизвестный памятник.
Невские Новости вчера в 22:51
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Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
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Acer представила первые ноутбуки на Intel Tiger Lake
Acer представила первые ноутбуки на платформе Intel Tiger Lake.
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Виктюк отреагировал на обвинения директора его театра в изнасиловании
Народный артист России Роман Виктюк отреагировал на обвинения в изнасиловании, которые были выдвинуты против директора его театра Валерия Райкова.
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У теннисиста Джоковича нашли коронавирус
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Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini
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Китай наказал владельца TikTok за «вульгарный контент»
Администрация киберпространства Китая наказала видеосервис Xigua за «вульгарный контент».
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В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
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Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах
Чтобы компьютер или телефон работали правильно, нужно чистить cookies-файлы хотя бы раз в несколько месяцев.
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело вчера в 16:05
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В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
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В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
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Общество
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
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На Сахалине прошёл парад Победы
На главной площади Южно-Сахалинска прошёл военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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