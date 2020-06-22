Энергетика
АвторамблерВ России выросли цены на бензин
Бензин АИ-92 подорожал на 0,4% до 42,98 руб. за литр. Об этом сообщает в понедельник "Российская газета" со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Судя по этим данным, тем роста цен на топливо на российских АЗС увеличился в июне в несколько раз.
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Парад Победы в Москве сняли из космоса
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В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
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Повышенное пособие по безработице россияне получат в июле и августе
«Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, выплатам семьям, где родители остались без работы, будут действовать в июле и августе», - подчеркнул глава государства.
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Кокорин прокомментировал ситуацию с Ефремовым
Отсидевший срок за драку футболист Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с актёром Михаилом Ефремовом, ставшим участником ДТП в центре Москвы, в котором погиб человек.
RT на русском 07:38
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Opel представил новое поколение кроссовера Mokka
Компания Opel официально представила кроссовер Opel Mokka второго поколения.
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Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
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В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
Путин предложил расширить возможности льготной ипотеки
Условия льготной ипотеки в России будут расширены. Об этом заявил президент Владимир Путин во время своего обращения к гражданам.
МИР 24 вчера в 10:51
Общество
Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян
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Общество
В Архангельске и Новодвинске ввели обязательный масочный режим
Если в Северодвинске маски и перчатки в общественных местах стали обязательными, то в Архангельске и Новодвинске такая мера носила рекомендательный характер.
Двина Сегодня 07:09
Политика
Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению MH17
Life.ru вчера в 08:15
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Религия
Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
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Политика
Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы
Президент России Владимир Путин поднял тост за ветеранов и победы во время приема, организованного в честь приезда иностранных лидеров на парад Победы в Москву.
Газета.Ru 07:32
Общество
«Медуза» узнала о разработке специального приложения для контроля явки бюджетников на голосование по Конституции
Как выяснило издание, сайт votely.ru и мобильное приложение для контроля явки разработал уроженец Ярославской области Иван Петров.
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РИАМО 22 июня в 11:42
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Стала известна дата выхода пятого сезона сериала «Люцифер» на Netflix
Создатели сериала "Люцифер" на официальной странице заявили о том, что шестой сезон станет последним.
Discover24 06:00
Политика
В Польше раскрыли «хитроумный план» «Газпрома»
Согласие со стороны российской компании "Газпром" выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда Польше говорит о существовании "хитроумного плана" со стороны России.
Южный Федеральный 07:36
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Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
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Фрегат «Адмирал Макаров» вошел в акваторию Средиземного моря
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Клубы РПЛ 25 июня обсудят регламент возобновления чемпионата России
Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании 25 июня обсудят регламент возобновления чемпионата России и медицинский регламент Российского футбольного союза (РФС).
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Футбол
«Урал» и «Шинник» назвали составы на матч четвертьфинала Кубка России
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Шинника» на матч последнего четвертьфинала Кубка России сезона-2019/20.
Матч ТВ 09:09
Технологии
Эксперт разъяснил, зачем нужно удалять сookies-файлы на устройствах
В cookies могут содержаться платежные данные, пароли и логины, поэтому не стоит сохранять данные, например, своей банковской карты, даже если браузер предлагает их запомнить.
Evo-rus.com 01:10
Общество
Суд признал законным задержание соперника Лукашенко Бабарико
Центральный районный суд Минска не удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, признав его задержание законным.
РБК 08:36