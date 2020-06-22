Бензин АИ-92 подорожал на 0,4% до 42,98 руб. за литр. Об этом сообщает в понедельник "Российская газета" со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Судя по этим данным, тем роста цен на топливо на российских АЗС увеличился в июне в несколько раз.

В России выросли цены на бензин

Общество Повышенное пособие по безработице россияне получат в июле и августе «Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, выплатам семьям, где родители остались без работы, будут действовать в июле и августе», - подчеркнул глава государства. 30

Общество Кокорин прокомментировал ситуацию с Ефремовым Отсидевший срок за драку футболист Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с актёром Михаилом Ефремовом, ставшим участником ДТП в центре Москвы, в котором погиб человек. 4

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 5,8K

Общество Путин предложил расширить возможности льготной ипотеки Условия льготной ипотеки в России будут расширены. Об этом заявил президент Владимир Путин во время своего обращения к гражданам. 242

Общество Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год. 2,7K

Общество В Архангельске и Новодвинске ввели обязательный масочный режим Если в Северодвинске маски и перчатки в общественных местах стали обязательными, то в Архангельске и Новодвинске такая мера носила рекомендательный характер. 12

Политика Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы Президент России Владимир Путин поднял тост за ветеранов и победы во время приема, организованного в честь приезда иностранных лидеров на парад Победы в Москву. 612

Шоу-бизнес Харламов и Асмус объявили о разводе Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru. 965

Политика В Польше раскрыли «хитроумный план» «Газпрома» Согласие со стороны российской компании "Газпром" выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда Польше говорит о существовании "хитроумного плана" со стороны России. 20

Политика Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.

Футбол Клубы РПЛ 25 июня обсудят регламент возобновления чемпионата России Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании 25 июня обсудят регламент возобновления чемпионата России и медицинский регламент Российского футбольного союза (РФС).

Технологии Эксперт разъяснил, зачем нужно удалять сookies-файлы на устройствах В cookies могут содержаться платежные данные, пароли и логины, поэтому не стоит сохранять данные, например, своей банковской карты, даже если браузер предлагает их запомнить. 4