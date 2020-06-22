Энергетика
Российская газетаВ России подорожал бензин на АЗС
Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.
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Выборы на пост главы региона состоятся в сентябре. Список сформировал президиум донского политсовета.
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Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
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Apple начала WWDC 2020. Где и как смотреть презентацию
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ITZine.ru 13:14
Общество
В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия
Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Общество
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Инициатором установки стала марксистско-ленинская партия Германии. В этой стране это первый памятник подобного рода.
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В массовом ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге погиб один человек и шесть пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
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Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
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Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
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«Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей
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Российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для засвечивания (dazzling), а не ослепления (blinding) вражеских спутников, отслеживающих позиции российских межконтинентальных баллистических ракет, сообщает аналитик Барт Хендрикс в публикации американского издания The Space Review.
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Россия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ 08:25
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Здоровье
Жена орловского врача обратилась к Владимиру Путину
21 июня, в День медика, жительница Орла, жена врача, бывший медработник и общественный активист Елена Шураева записала и выложила в соцсети видеообращение к Владимиру Путину.
RuNews24.ru 05:09
Футбол
«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»
Евро-футбол.ру вчера в 07:48
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Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток
Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова, признав его виновным в мелком хулиганстве.
ТАСС 11:21
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Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 09:37
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В ЦСКА рассказали о ситуации с улетевшим из России тренером
В московском ЦСКА рассказали о ситуации с улетевшим из России главным тренером команды Виктором Гончаренко.
Lenta.ru 12:23
Политика
На Украине планируют продолжить пересмотр соглашений с Россией
Осенью 2019 года газета «Коммерсантъ» писала, что после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского Киев перестал направлять российской стороне уведомления о расторжении двусторонних соглашений, процесс которого начался при Петре Порошенко.
RT на русском 13:47
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Сланцевые нефтедобытчики США спишут до $300 млрд во втором квартале
Американские компании, добывающие нефть на шельфе, могут быть вынуждены списать по меньшей мере $300 млрд активов во втором квартале текущего года.
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Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
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Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
Худрук московского Театра сатиры Александр Ширвиндт назвал Федора Добронравова "свободным художником" и рассказал о причине его ухода из труппы.
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Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
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С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером
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Политика
Защита заявила о сокрытии Украиной данных о катастрофе MH-17
Украинская сторона могла скрыть данные с радаров о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на юго-востоке Украины в 2014 году.
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