Энергетика
Российская газетаВ России подорожал бензин на АЗС
Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.
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Футбол
Матч «Шинник» – «Урал» пройдет в Ярославле без зрителей
Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 24 июня в Ярославле без зрителей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора ярославского клуба Валерия Фролова.
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Съемки «Сватов» перенесли на год
УтроNews вчера в 13:06
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Оперный театр в Барселоне дал концерт для растений
Газета.Ru 17:18
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Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
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Twitter пометил сообщение Трампа как «угрозу насилием»
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РИА Новости 16:19
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
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Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
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Газета.Ru вчера в 09:26
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ВЦИОМ назвал долю готовых поддержать поправки в Конституцию россиян
Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что поправки в Основной закон России поддержат от 67 до 71% россиян.
Известия 08:41
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
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Японский суперкомпьютер «Фугаку» признан самым быстрым в мире
Японский суперкомпьютер "Фугаку" из государственного Института естественных наук (Рикэн) признан самым быстрым в мире.
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Экономика
Кудрин назвал предложенную Путиным корректировку НДФЛ аккуратной
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом РФ корректировку НДФЛ аккуратной, отметив важность для доверия и стабильности, чтобы этот налог больше не менялся.
ПРАЙМ 12:21
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Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий в отношении Южной Кореи
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил отложить план по осуществлению военных действий в отношении Южной Кореи.
Lenta.ru 19:17
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Появились фото с закрытой презентации Cyberpunk 2077
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Власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.
RT на русском 17:11
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В Бразилии учатся выявлять коронавирус по голосу
По словам одного из авторов проекта Марсело Финжера, система изучает человеческую речь, которая записана, к примеру, при телефонном разговоре, и находит нарушения дыхания, свидетельствующие о том, что человеку необходимо оказать срочную медпомощь.
Evo-rus.com 12:50
Шоу-бизнес
В семье Аллы Пугачевой ожидается пополнение
В семье певицы Аллы Пугачевой ожидается пополнение – рождение еще одной девочки. Артистка в третий раз станет двоюродной бабушкой.
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Путин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
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Общество
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
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Правозащитники призвали главу Минздрава РФ усилить контроль за работой «скорой помощи» в условиях пандемии
Правозащитная организация «Зона права» обратилась в Минздрав РФ с призывом усилить контроль за оказанием экстренной медицинской помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекцией.
Росбалт 09:20
Авто
В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
Авто
Предзаказы на Tesla Cybertruck достигли уровня в 650000 единиц
Специалисты компании «Wedbush Securities» предполагают, что на сегодня количество заказов на пикап Tesla Cybertruck могло превысить 650000 единиц, что вполне соответствует ранее озвученным прогнозам.
ГЛАС.RU 11:24
Спорт
Губерниев о повышении НДФЛ: «Попали футболисты и хоккеисты»
Ранее президент России Владимир Путин в рамках видеообращения к гражданам страны сообщил о повышении подоходного налога для физических лиц, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год.
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Общество
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости 19:39
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Шоу-бизнес
Муж Гагариной ответил на слухи о разводе
Муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил, что они с женой больше не живут вместе.
Взгляд.ру вчера в 10:58