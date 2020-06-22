Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

В России подорожал бензин на АЗС

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