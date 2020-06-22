Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаВ России подорожал бензин на АЗС

Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Бензин подорожал на большинстве АЗС в Москве

Взгляд.ру09:56

Цены на бензин Аи-92 с 15 по 19 июня выросли на 17 копеек

ТАСС04:30

Бензин подорожал на большинстве АЗС в Москве

News.ru09:00

В России оценили рост цен на бензин

Lenta.ru07:47

На большинстве АЗС в Москве подорожал бензин

РИА Новости08:29

За неделю в России подорожал бензин

ЦДИ ПО19 июня в 15:51

Впервые за неделю снизились оптовые цены на бензин марки АИ-95

Петербургский дневник19 июня в 13:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
368
Политика

Песков: ротация в российской власти происходит постоянно

По словам Пескова, процесс ротации в российской власти происходит постоянного и его нельзя не заметить.
REGNUM 10:57
4,3K
Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
426
Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
1,9K
Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет отношений.
Газета.Ru 12:15
362
Политика

Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым вошел в состав России в результате демократических выборов.
Piter.tv вчера в 09:12
557
Футбол

Овчинников временно заменит Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА

РБК 12:32
Общество

Голикова объяснила низкую смертность от коронавируса в России

По словам Голиковой, Россия рано закрыла границу с Китаем и сразу нарастила тестирование на выявление инфекции, отсюда и низкая смертность от COVID-19.
Известия 10:09
6
Кино

Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»

Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск вчера в 12:04
5
Армия и оружие

Для нападения на Россию Украина готовит собранную на коленке ракету

Взгляд.ру 12:30
Общество

Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве

Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
579
Авто

Opel показал новый Mokka на видео

Известно, что в основу Opel Mokka следующего поколения ляжет модульная платформа CMP, на которой уже построены кроссовер Peugeot 2008 и ряд других моделей PSA Group.
Автоновости дня 10:05
1
Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Вести.Ru 03:21
1,7K
Биатлон

На пост главы СБР выдвинут Дмитрий Васильев

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поборется за пост главы Союза биатлонистов России. Об этом сообщает агентство «Весь спорт».
Bookmaker-ratings.ru 08:08
Происшествия

Пожар произошел на станции «Мирный» в Антарктиде

Пожар произошел на станции "Мирный" в Антарктиде, в результате сгорели несколько лабораторий.
ТАСС 11:02
66
Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Газета.Ru 11:39
272
Наука

В России начали разрабатывать сверхзвуковой гражданский самолет

Работы начали в рамках соглашения, заключенного ранее с Минпромторгом России.
Naked Science 11:19
5
Происшествия

Стрелявшего в людей экс-депутата Петербурга лишили партбилета ЕР

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 13:04 — REGNUM Выстрелившего в людей бывшего муниципального депутата Петербурга на время решили членства в партии «Единая Россия».
REGNUM 06:04
182
Общество

В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России

Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом.
RT на русском 09:30
122
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
265
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
998
Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
398
Шоу-бизнес

Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом

70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru 08:23
32
Общество

В Свердловской области продлили режим повышенной готовности

Екатеринбург, 22 июня 2020, 16:47 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим по коронавирусу по 29 июня 2020 года.
REGNUM 09:47
58
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
974
Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
286
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
4
Авто

Два кроссовера марки Haval ушли с российского рынка

Wroom.ru вчера в 08:06
14
Здоровье

В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы

Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
4
Общество

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
2,2K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное