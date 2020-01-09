Экономика

REGNUMREGNUMВ России подорожала аренда квартир

Двухкомнатная квартира обойдётся в среднем на 7% дороже — 17,6 тыс. рублей в месяц. А цены на аренду трёхкомнатной квартиры в среднем по России выросли на 4,8% в 2019 году — до 23,6 тыс. рублей в месяц. Уточняется, что стоимость аренды однокомнатных квартир выросла в 65 из 70 исследованных городов.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

В 2020 году цены за аренду квартир в России продолжат расти

News.ru13:18

Аренда квартир в России подорожала за год на 5-7%

РИА Новости02:38

В России подорожала аренда жилья

Lenta.ru05:19

В России подорожала аренда квартир

REGNUM03:53

Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%

РБК03:38

Эксперты назвали российские города, в которых снизились цены на аренду жилья

ТАСС03:13

Аренда жилья в России заметно подорожала за год

Росбалт06:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Хоккей

Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Вести.Ru 22:09
Фигурное катание

Фигуристка Бетина Попова назвала воспитанниц Тутберидзе «чокнутыми»

Накануне издание «Спорт-Экспресс» опубликовало интервью с российской фигуристкой Бетиной Поповой, которая выступает в танцах на льду вместе со своим партнером Сергеем Мозговым.
Радио Комсомольская правда 21:09
Происшествия

Леонардо Ди Каприо спас утопающего в Карибском море

Как сообщает британская газета The Sun, несчастный провел за бортом 11 часов, и хотя речь идет о теплом тропическом Карибском море тут есть и свои и сложности - за такое время, даже держась за спасательный круг, человек может получить обезвоживание и переохлаждение и в тропическом море, к тому же в его водах встречаются опасные для человека акулы.
Новые Известия 06:17
Армия и оружие

Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету

Причиной крушения украинского самолета могла стать иранская ракета Версию о том, что к падению пассажирского лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" могло привести попадание из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), озвучило уже несколько источников.
Lenta.ru 14:50
Происшествия

Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео

В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.
РИА Новости 10:41
Происшествия

Бочкарева может отделаться штрафом после обнаружения наркотиков

Газета.Ru 11:16
Авто

Цены на автомобили в России подскочили

С 1 января 2020-го в России произошло массовое повышение цен на автомобили на 2-6%. Подорожание затронуло машины, выпущенные в текущем году.
Новые автомобили 04:36
Происшествия

Шамсутдинов в письме попросил прощения у семей убитых сослуживцев

РБК 01:42
Армия и оружие

WP: Иран намеренно выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Власти Ирана специально выверяли ракетные удары по американским объектам в Ираке, чтобы как можно меньше военных США могли пострадать.
Инфорос 01:39
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
Интерфакс 00:54
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета 07:49
Политика

Объявлена дата подписания торговой сделки между Китаем и США

Вице-премьер госсовета Китая Лю Хэ подпишет торговое соглашение с США во время своего визита в Вашингтон 13-15 января.
Международная жизнь 05:51
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости 05:48
Общество

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта "Симферополь", - подчеркнул глава комитета.
РИА Новости 19:23
Происшествия

В Омске девушка вместе с другом убила свою мать

Известия 07:53
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
Гаджеты

10-долларовый Xiaomi следит за здоровьем и подключается к смартфону

iXBT.com 17:47
Армия и оружие

Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море

В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
Политика

В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.
ТАСС 19:50
Политика

Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

РИА Новости 20:55
Общество

Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Газета.Ru 09:39
Кино

Минкультуры сообщило даты международного кинофестиваля в Забайкалье

Забайкальский международный кинофестиваль состоится с 4 по 7 июня в Чите.
Байкал24 22:18
Экономика

Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона

Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
Известия 13:30
Политика

Трамп заявил, что США защищают Европу от России

Соединенные Штаты защищают Европу от России, заявил американский президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 21:14
Происшествия

Десятки землетрясений зафиксировали на севере Камчатки

За один вечер на севере Камчатки сейсмологи зафиксировали десятки землетрясений.
Газета.Ru 17:32
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии

Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Ведомости 07:14
Общество

Названы самые редкие имена новорожденных в России

В Едином реестре ЗАГС появился список самых популярных и самых редких имен для новорожденных в России в 2019 году.
РИА Новости 09:41
Экономика

В России введены новые налоговые льготы для физлиц

С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
REGNUM 03:55
Гаджеты

Xiaomi выпустила новую версию хита продаж Redmi Note 8 Pro

Ранее стало известно, что Xiaomi готовится выпустить топовую версию Redmi Note 8 Pro, которая будет назваться Premium Edition.
Профиль вчера в 02:15
Политика

Зеленский и Трюдо провели переговоры по авиакатастрофе в Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию с крушением самолёта в Иране, информирует пресс-служба канадского премьера.
Московский Комсомолец 22:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное