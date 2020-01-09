Экономика
REGNUMВ России подорожала аренда квартир
Двухкомнатная квартира обойдётся в среднем на 7% дороже — 17,6 тыс. рублей в месяц. А цены на аренду трёхкомнатной квартиры в среднем по России выросли на 4,8% в 2019 году — до 23,6 тыс. рублей в месяц. Уточняется, что стоимость аренды однокомнатных квартир выросла в 65 из 70 исследованных городов.
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Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
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Общество
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.
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Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
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Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона
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Трамп заявил, что США защищают Европу от России
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Десятки землетрясений зафиксировали на севере Камчатки
За один вечер на севере Камчатки сейсмологи зафиксировали десятки землетрясений.
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Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
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Названы самые редкие имена новорожденных в России
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Экономика
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Зеленский и Трюдо провели переговоры по авиакатастрофе в Иране
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