Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России подорожала аренда жилья

За 2019 год ставки аренды жилья в 70 крупнейших городах России выросли в среднем на 5-7 процентов, свидетельствует исследование, проведенное федеральным порталом «Мир квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
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Аренда жилья в России заметно подорожала за год

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В России подорожала аренда жилья

Lenta.ru05:19

Аренда квартир в России подорожала за год на 5-7%

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В России подорожала аренда квартир

REGNUM03:53

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ТАСС03:13

Эксперты рассказали, в каких российских городах дешевле снять квартиру

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение.
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Украина заявила о трех секретных версиях авиакатастрофы в Иране

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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей

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Газета.Ru вчера в 16:30
Армия и оружие

Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке

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ГЛАС.RU вчера в 10:08
Общество

Лукашенко объяснил сложность переговоров с Россией по нефти

Россия предлагает Белоруссии покупать нефть по ценам, которые превышают мировые. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
RT на русском 10:18
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru 09:09
Шоу-бизнес

Волочкова не постеснялась выложить фото с открытым верхом

Балерина выложила фото топлесс.
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Шоу-бизнес

Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма

Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
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Происшествия

Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

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Ученые выяснили, что любители зеленого чая дольше живут

Ученые выяснили, что любители чая живут дольше остальных.
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Политика

Новый посол Великобритании в РФ прибыла в Москву

Новый посол британского диппредставительства Дебора Броннерт прибыла в Москву и вскоре вручит верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.
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Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

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Происшествия

Западные разведслужбы назвали причину авиакатастрофы в Иране

По информации агентства Reuters, которое ссылается на спецслужбы Канады, предварительной причиной крушения украинского самолета Boeing 737 в иранской столице стала техническая неисправность.
RuNews24.ru вчера в 18:33
Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК 07:09
Футбол

«Рубин» предложил контракт бывшему футболисту «Манчестер Сити»

Во время интервью форварду поступил звонок. Бони сказал, что ему звонили из «Рубина».
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Футбол

Янг отказался продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» ради «Интера»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг отказался от продления контракта с клубом.
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Пятилетний мальчик застрелил отца из ружья под Саратовом

Пятилетний мальчик случайно застрелил из ружья отца в селе Ивантеевка Саратовской области.
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Армия и оружие

Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом

Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
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Финансы

Минэкономразвития прогнозирует укрепление рубля в первом полугодии

В течение первых шести месяцев 2020 года тренд на укрепление рубля продолжится, считает Минэкономразвития России.
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Происшествия

Выжившая после крупного ДТП омичка погибла в аварии со «скорой»

В результате ДТП с каретой скорой помощи в центре Омска погибла пассажирка, которую везли в больницу после крупной аварии.
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Армия и оружие

Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Московский Комсомолец вчера в 09:12
Армия и оружие

Появилось новое фото «части ракеты» с места крушения самолета в Иране

В Сети выложили новую фотографию якобы с места авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране.
Московский Комсомолец 08:22
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