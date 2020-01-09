Экономика
Lenta.ruВ России подорожала аренда жилья
За 2019 год ставки аренды жилья в 70 крупнейших городах России выросли в среднем на 5-7 процентов, свидетельствует исследование, проведенное федеральным порталом «Мир квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
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Армия и оружие
WP узнала о попытках Ирана нанести минимум ущерба при ракетных ударах
Иранский ракетный удар по базам в Ираке, где находились американские военнослужащие, был специально организован таким образом, чтобы потери были минимальные, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников.
Происшествия
В Ухте вспыхнул пожар на нефтезаводе
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Политика
Президент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной, с которой он познакомился на съемках фильма «Американская дочь».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей
За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.
Армия и оружие
Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке
ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.
Общество
Лукашенко объяснил сложность переговоров с Россией по нефти
Россия предлагает Белоруссии покупать нефть по ценам, которые превышают мировые. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Волочкова не постеснялась выложить фото с открытым верхом
Балерина выложила фото топлесс.
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Наука
Ученые выяснили, что любители зеленого чая дольше живут
Ученые выяснили, что любители чая живут дольше остальных.
Политика
Новый посол Великобритании в РФ прибыла в Москву
Новый посол британского диппредставительства Дебора Броннерт прибыла в Москву и вскоре вручит верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.
Гаджеты
CES 2020: Intel показала гибкий планшет и дискретную видеокарту
Происшествия
Западные разведслужбы назвали причину авиакатастрофы в Иране
По информации агентства Reuters, которое ссылается на спецслужбы Канады, предварительной причиной крушения украинского самолета Boeing 737 в иранской столице стала техническая неисправность.
Футбол
«Рубин» предложил контракт бывшему футболисту «Манчестер Сити»
Во время интервью форварду поступил звонок. Бони сказал, что ему звонили из «Рубина».
Футбол
Янг отказался продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» ради «Интера»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг отказался от продления контракта с клубом.
Происшествия
Пятилетний мальчик застрелил отца из ружья под Саратовом
Пятилетний мальчик случайно застрелил из ружья отца в селе Ивантеевка Саратовской области.
Армия и оружие
Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом
Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Финансы
Минэкономразвития прогнозирует укрепление рубля в первом полугодии
В течение первых шести месяцев 2020 года тренд на укрепление рубля продолжится, считает Минэкономразвития России.
Происшествия
Выжившая после крупного ДТП омичка погибла в аварии со «скорой»
В результате ДТП с каретой скорой помощи в центре Омска погибла пассажирка, которую везли в больницу после крупной аварии.
Армия и оружие
Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак
Армия и оружие
Появилось новое фото «части ракеты» с места крушения самолета в Иране
В Сети выложили новую фотографию якобы с места авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране.