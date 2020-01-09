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Армия и оружие WP узнала о попытках Ирана нанести минимум ущерба при ракетных ударах Иранский ракетный удар по базам в Ираке, где находились американские военнослужащие, был специально организован таким образом, чтобы потери были минимальные, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.

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Происшествия Западные разведслужбы назвали причину авиакатастрофы в Иране По информации агентства Reuters, которое ссылается на спецслужбы Канады, предварительной причиной крушения украинского самолета Boeing 737 в иранской столице стала техническая неисправность.