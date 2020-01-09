Экономика
Lenta.ruВ России подорожала аренда жилья
За 2019 год ставки аренды жилья в 70 крупнейших городах России выросли в среднем на 5-7 процентов, свидетельствует исследование, проведенное федеральным порталом «Мир квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
Общество
В России урежут пенсии в 2020 году
Ранее "Утро" писало об этапах повышения социальных и страховых пенсий в 2020 году.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
Общество
В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
Армия и оружие
Иран обращается за помощью к Китаю на фоне конфликта с США
На фоне затянувшегося конфликта с США Иран все чаще обращается к Китаю за помощью в наращивании своей военной мощи и защите экономики от санкций, введенных Вашингтоном, пишет South China Morning Post.
Общество
Госдума предлагает освободить ветеранов ВОВ от оплаты ЖКУ
В нижнюю палату парламента был внесен законопроект, предлагающий полностью освободить участников Великой Отечественной войны от уплаты ЖКУ, сообщает РИА Новости.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Политика
Помпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как уменьшить вред от мобильного телефона
Роспотребнадзор напомнил, как безопасно пользоваться мобильным телефоном и уменьшить от него вред для здоровья.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
Политика
Помпео: США хотят выяснить причины авиакатастрофы в Тегеране
Соединенные Штаты намерены установить причины авиакатастрофы, произошедшей с украинским пассажирским лайнером в небе над иранской столицей.
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
Общество
Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX
Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.
Экономика
Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона
Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
Политика
Протестующие взяли штурмом администрацию президента Абхазии
Экономика
В Совете Федерации РФ рассказали, кому увеличат пенсии в 2020 году
С 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6%. Об этом заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала в пресс-центре "Парламентской газеты".
Происшествия
Полиция нашла девушку, уронившую новогоднего оленя в Саратове
Политика
Трамп заявил, что США защищают Европу от России
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что американские власти получают мало средств от стран Европы за защиту от России.
Здоровье
Вздутие живота может свидетельствовать о раке
Политика
В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана
Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Авто
В России выросли цены на автомобили
С начала года расценки на новые автомобили в России взлетели на 2-6 % в зависимости от стоимости, модификации, а также комплектации.
Происшествия
Причиной пожара на НПЗ в Ухте стал взрыв
Причиной пожара на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Республике Коми, по предварительным данным, стал технологический взрыв.
Политика
В Киеве рассматривают семь версий авиакатастрофы в Тегеране
Шоу-бизнес
Постаревший Джон Коннор из «Терминатора» напугал фанатов своим видом
Экономика
Медведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы
«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Шоу-бизнес