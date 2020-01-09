Экономика
Lenta.ruВ России подорожала аренда жилья
За 2019 год ставки аренды жилья в 70 крупнейших городах России выросли в среднем на 5-7 процентов, свидетельствует исследование, проведенное федеральным порталом «Мир квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
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Происшествия
В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране
Технологии
Президент PlayStation: главные особенности PS5 ещё не анонсировали
Кино
«Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката
Происшествия
В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи
В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Политика
Киев понадеялся на использование «Газпромом» украинских ПХГ
Российский «Газпром» в будущем может вернуться к использованию украинских подземных хранилищ газа.
Политика
Президент России выступит с посланием Федеральному Собранию
Ежегодное обращение главы государства состоится 15 января в выставочном зале «Манеж» Президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января в выставочном зале «Манеж».
Происшествия
В Петербурге задержаны подозреваемые в продаже наркотиков в интернете
Сотрудники полиции задержали семерых членов группировки, на протяжении двух лет распространявших в Петербурге и его окрестностях психотропное вещество амфетамин с использованием интернета и IP-телефонии.
Экономика
Баранки в России дорожают уже пятый год подряд
За пять лет баранки в России подорожали почти на 40%.
Политика
В Абхазии протестующие попытались штурмовать администрацию президента
Протестующие попытались взять штурмом здание администрации президента и сломали входные двери, сообщает «РИА Новости».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ
В ноябре 2019 года агентство "Украинские новости" сообщило, что Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ возбудить уголовное дело по факту возможной госизмены, злоупотребления властью, взяточничества и других нарушений главы Службы безопасности Баканова.
Шоу-бизнес
Мария Порошина похудела на 10 кг с помощью «умных» часов
Мария Порошина, являющаяся матерью пятерых детей, похудела на 10 кг. Сбросить вес 46-летней актрисе помог знакомый диетолог и «умные» часы.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Футбол
Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином»
Полузащитник московского «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал пятилетний контракт с казанским «Рубином», сообщает «Чемпионат».
Экономика
Жителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии
«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Наука
Опробована протонная терапия, способная вылечить рак за доли секунды
Ученые Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете (США) доказали эффективность метода лучевой терапии рака, при котором непосредственно на больную ткань воздействуют протоны.
Политика
Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани для "усиления сотрудничества" в расследовании авиакатастрофы близ Тегерана.
Общество
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Происшествия
В Саратовской области ребенок случайно застрелил отца из ружья
Пятилетний мальчик в селе Ивантеевка Саратовской области, по предварительным данным, случайно застрелил из ружья отца, который решил продемонстрировать свой арсенал сыну, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала по комиксу сына Стивена Кинга
Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер хоррор-сериала "Ключи локков" по одноименным комиксам Джо Хилла - сына писателя Стивена Кинга.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Хоккей
10 россиян вошли в рейтинг самых перспективных игроков НХЛ
Канадский телеканал TSN представил рейтинг самых перспективных хоккеистов НХЛ.
Политика
В Совфеде оценили заявление Украины по «Турецкому потоку»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление о том, что из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м.
Фигурное катание
Максим Траньков: я на распутье, но не сдамся
Армия и оружие
Генерал КСИР предупредил США о более жесткой мести со стороны Ирана
Начальник отдела безопасности Генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги после ракетных ударов по американским целям заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "более жестко отомстит врагу".
Экономика
ОГК-2 продала Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей структуре «СУЭКа»
ПАО "ОГК-2" продало Красноярскую ГРЭС-2 структуре "Сибирской генерирующей компании" (СГК) - АО "Енисейская ТГК" за 10 млрд рублей, сообщили компании.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.