Недвижимость
Lenta.ruВ России подорожала аренда жилья
Аренда двухкомнатных квартир за период с июля по сентябрь подорожала в среднем почти на 5 процентов, до 18,2 тысячи рублей. Наиболее сильно выросли в цене съемные «двушки» в Архангельске, Ульяновске, Мурманске, Новокузнецке и Омске.
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Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Экономика
Глава МВФ прогнозирует падение мировой экономики
Ведь еще два года назад, продолжила Георгиева, мировая экономика демонстрировала рост и процветание.
Кино
Таганрожец Николай Добрынин заявил, что уходит из сериала «Сваты»
Таганрожец Николай Добрынин заявил, что больше не будет сниматься в сериале «Сваты».
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале операции Турции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции вооруженных сил Турции в Сирии.
Кино
Новые «Ходячие мертвецы» показали самые низкие рейтинги
Премьерная серия ленты показала самые низкие рейтинги, снизившиеся на 34% по сравнению с прошлой частью истории.
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Спорт
Путин 10 октября выступит на спортивном форуме в Нижнем Новгороде
Напомним, форум «Россия — спортивная держава» продлится в Нижнем Новгороде с 10 по 12 октября.
Культура
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Экономика
Экс-депутата Рады объявили в розыск на Украине
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 9 октября информационное агентство «Украинские новости».
Политика
ВСУ пропустили радикалов к району разведения войск в Донбассе
Вооруженные силы Украины пропустили через контрольно-пропускной пункт в Кременном (оккупированная украинскими войсками часть Луганской Народной Республики) вооруженную колонну националистов, которые намерены сорвать и в итоге сорвали разведение войск в районе населенного пункта Золотое.
Здоровье
Минздрав сообщил о выдаче разрешений на получение «Фризиума»
510 детей, которые были заявлены благотворительными фондами, получили разрешение на получение "Фризиума", передает Агентство "Москва".
Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Общество
Назван плюс глобального потепления для россиян
Глобальное потепление является «определенным благом» для России, потому что зимой будет ниже нагрузка на электросети.
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
В августе компанию обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах, а в прошлом году штрафом в $4,5 млрд для Johnson & Johnson закончился суд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.
Происшествия
В Подмосковье полицейского уволили за связь с несовершеннолетней
По словам собеседника агентства, речь идет о сотруднике патрульно-постовой службы, которого заподозрили в интимной связи с 13-летней девочкой.
Единоборства
Официально объявлен бой Федора Емельяненко с Квинтоном Джексоном
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко 29 декабря проведет поединок с Квинтоном Джексоном в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin.
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал рак наказанием за аборты
Протоиерей Смирнов полагает, что эпидемия рака стала наказанием для общества из-за распространения абортов.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле
Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
Армия и оружие
Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны.
Политика
Депутат доказал давление США на Украину по делу Байдена
Украинский депутат Андрей Деркач показал документы, свидетельствующие, по его мнению, о давлении США на правоохранительные органы Украины по делу Байдена.
Экономика
Автодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор
Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг.
Шоу-бизнес
Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных
Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.
Политика
Киев выступил против продления контракта на транзит газа с РФ
Ранее News.ru писал, что Россия хочет пересмотреть ряд параметров договора с Украиной по транзиту газа в случае его продления.
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Шоу-бизнес
Бузова объяснила, почему они с Батрутдиновым не стали парой
Правда, многие поклонники Ольги и Тимура считают, что искать им никого не нужно, они давно уже нашли друг друга.