Экономика
ИнтерфаксАвиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
С 2006 года курс IATA, определяющий цены авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля к евро и доллару. В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
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с чего всё началось
Перелеты за рубеж подорожают в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России.Известиявчера в 04:42
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Технологии
Роскачество выбрало десять лучших домашних и портативных колонок
Исследуя «умные» колонки, оснащенные голосовыми помощниками, эксперты пришли к выводу о том, что некоторые из устройств интегрированы с американскими стриминг-сервисами, что доставляет неудобства потребителям из России.
Политика
СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
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Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
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США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
На зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне
Политика
Гончарук не представил обещанный Зеленскому отчёт о работе кабмина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не представил промежуточный отчёт о работе своего правительства, хотя обещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому сделать это до 4 февраля.
Космос
NASA обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления
Общество
Disney ожидает убытки из-за коронавируса на $175 млн
The Walt Disney Company ожидает убытки в размере $175 млн, если ее тематические парки в Гонконге и Шанхае будут закрыты еще два месяца, сообщает телеканал CNBC.
Здоровье
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Бесплатную диагностику шести самых распространенных видов онкологических заболеваний проведут в Москве в феврале.
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе
После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Политика
Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
Политика
Трамп призвал выделить деньги на высадку астронавтов на Луне и Марсе
Президент США Дональд Трамп призвал конгресс выделить деньги на американскую программу пилотируемых полетов на Луну и Марс.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Культура
Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
Политика
National Interest назвал советские танки КВ катастрофой
National Interest назвал советские танки КВ катастрофой. По мнению немецких журналистов, они оказались легкой добычей для армии Гитлера.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Общество
Десятки скелетов со связанными руками обнаружили в Великобритании
По данным портала, еще в декабре в неглубоких могилах были найдены 42 скелета со связанными за спиной руками.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Армия и оружие
Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине
Происшествия
В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа
Здоровье
Минздрав готовится к масштабной эпидемии коронавируса в России
Из-за отсутствия информации специалисты не могут быть спокойными, мы все равно они готовятся «к возможной масштабной инфекции».
Армия и оружие
Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео
Общество
Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами
Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.
Армия и оружие
Турция обстреляла российских военных в Сирии
Турецкие вооруженные силы обстреляли российских военных на севере сирийской провинции Алеппо, передает «Лента.ру» со ссылкой на North Press Agency.