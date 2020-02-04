Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАвиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

С 2006 года курс IATA, определяющий цены авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля к евро и доллару. В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
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с чего всё началось
Перелеты за рубеж подорожают в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России
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Известиявчера в 04:42

Подробнее о событии

Эксперт: изменение курса валют IATA не окажет серьезного влияния на стоимость авиабилетов

ТАССвчера в 09:25

Туроператоры предупредили о подорожании авиабилетов с 5 февраля

РБКвчера в 08:32

Поездки за границу станут дороже для россиян

Lenta.ruвчера в 02:59

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

Коммерсантъвчера в 06:19

Авиабилеты подорожают с 5 февраля почти на 3%

Известиявчера в 04:42

Авиабилеты за рубеж подорожают в РФ с 5 февраля

Интерфаксвчера в 05:35

Цены на авиабилеты за границу вырастут с 5 февраля

Телеканал 360°вчера в 06:50
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Технологии

Роскачество выбрало десять лучших домашних и портативных колонок

Исследуя «умные» колонки, оснащенные голосовыми помощниками, эксперты пришли к выводу о том, что некоторые из устройств интегрированы с американскими стриминг-сервисами, что доставляет неудобства потребителям из России.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 13:02
Политика

СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 13:44
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM вчера в 10:01
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

РИА Новости вчера в 16:57
Происшествия

На зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне

Lenta.ru вчера в 22:13
Политика

Гончарук не представил обещанный Зеленскому отчёт о работе кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не представил промежуточный отчёт о работе своего правительства, хотя обещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому сделать это до 4 февраля.
RT на русском вчера в 19:00
Космос

NASA обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления

Вечерний курьер вчера в 17:34
Общество

Disney ожидает убытки из-за коронавируса на $175 млн

The Walt Disney Company ожидает убытки в размере $175 млн, если ее тематические парки в Гонконге и Шанхае будут закрыты еще два месяца, сообщает телеканал CNBC.
Коммерсантъ 00:16
Здоровье

Москвичей пригласили на бесплатную диагностику шести видов рака

Бесплатную диагностику шести самых распространенных видов онкологических заболеваний проведут в Москве в феврале.
Вечерняя Москва вчера в 04:00
Политика

Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился

Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Вечерняя Москва вчера в 03:11
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:53
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
Политика

Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень

Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 23:19
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
РИА Новости вчера в 07:31
Политика

Трамп призвал выделить деньги на высадку астронавтов на Луне и Марсе

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс выделить деньги на американскую программу пилотируемых полетов на Луну и Марс.
RT на русском вчера в 22:19
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 03 февраля в 12:50
Политика

National Interest назвал советские танки КВ катастрофой

National Interest назвал советские танки КВ катастрофой. По мнению немецких журналистов, они оказались легкой добычей для армии Гитлера.
Piter.tv вчера в 23:21
Политика

Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину

Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Новые Известия вчера в 08:26
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru вчера в 12:05
Общество

Десятки скелетов со связанными руками обнаружили в Великобритании

По данным портала, еще в декабре в неглубоких могилах были найдены 42 скелета со связанными за спиной руками.
Известия вчера в 22:51
Общество

Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
РИА Новости вчера в 01:19
Армия и оружие

Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине

Известия вчера в 18:14
Происшествия

В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа

Вести.Ru вчера в 04:57
Здоровье

Минздрав готовится к масштабной эпидемии коронавируса в России

Из-за отсутствия информации специалисты не могут быть спокойными, мы все равно они готовятся «к возможной масштабной инфекции».
Радио Комсомольская правда вчера в 06:59
Армия и оружие

Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

Lenta.ru вчера в 10:44
Общество

Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами

Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.
REGNUM вчера в 21:30
Армия и оружие

Турция обстреляла российских военных в Сирии

Турецкие вооруженные силы обстреляли российских военных на севере сирийской провинции Алеппо, передает «Лента.ру» со ссылкой на North Press Agency.
Рамблер вчера в 12:12
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