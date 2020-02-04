с чего всё началось

С 2006 года курс IATA, определяющий цены авиабилетов на международные рейсы, привязан к курсу рубля к евро и доллару. В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

Общество В посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй.

Кино Фильм «Т-34» получил премию «Блокбастер» Фильм "Т-34" режиссера Алексея Сидорова, созданный при поддержке телеканала "Россия", удостоен премии "Блокбастер" как самая кассовая российская картина.

Политика Буттиджич сохранил лидерство в Айове после подсчета 71% голосов Пит Буттиджич сохраняет лидерство среди кандидатов в президенты США от демократов в штате Айова, Джо Байден по-прежнему на четвертом месте после подсчета 71% голосов, сообщает в среду телеканал Fox News.

Политика Минкультуры Чувашии возглавит Роза Лизакова Как стало известно «Правде ПФО» от собственных источников, врио главы Чувашии Олег Николаев предложил Розе Лизаковой возглавить Министерство культуры республики.

Политика Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Общество Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Общество В России может возникнуть дефицит чеснока из-за коронавируса Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) считают, что коронавирус может привести к дефициту чеснока в России, так как отечественные торговые сети отказываются от китайских продуктов.