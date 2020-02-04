с чего всё началось

В России с 5 февраля стоимость авиабилетов на международные рейсы увеличивается почти на 3%, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным АТОР, причиной этого стал пересчет курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта, произошедший в ночь на 5 февраля.

В России подорожали авиабилеты за границу

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