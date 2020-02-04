Экономика
Газета.RuВ России подорожали авиабилеты за границу
В России с 5 февраля стоимость авиабилетов на международные рейсы увеличивается почти на 3%, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным АТОР, причиной этого стал пересчет курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта, произошедший в ночь на 5 февраля.
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с чего всё началось
Перелеты за рубеж подорожают в соответствии с обновленным курсом доллара и евро по отношению к рублю в ночь с 4 на 5 февраля, сообщила Ассоциация туроператоров России.Известиявчера в 04:42
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Скелеты лежали в неглубоких могилах. Археологи пока не могут сказать, чьи останки найдены.