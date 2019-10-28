В ЦИАН отмечают менее заметную динамику: согласно расчетам аналитиков сервиса, в октябре вторичные квартиры в 15 городах-миллионниках подорожали только на 0,6%. Такую динамику руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет стагнацией, которая продолжается на рынке второй месяц.

с чего всё началось

Больше всего квартиры на вторичном рынке подорожали в Казани: за год на 14,6%. Теперь тут квадратный метр жилья стоит 83 тыс. руб. Второе место по этому показателю занимает Тюмень: плюс 13,2% к октябрю 2018 года. "Квадрат" в этом город теперь обходится в 67,1 тыс. руб.

В России подорожали квартиры на вторичном рынке

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