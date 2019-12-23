Подешевел «квадрат» вторичной недвижимости (на 1-4 процента) в Саранске, Челябинске, Оренбурге и Тольятти. В Белгороде ценник не изменился. В среднем по стране квадратный метр «вторички» за 2019-й прибавил в цене пять процентов, к концу года его стоимость составила 60,2 тысячи рублей.

Политика Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года, эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель в ТКГ от России Борис Грызлов.

Политика Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.

Единоборства Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.

Шоу-бизнес Викторию Дайнеко пристыдили за «голую» фотосессию Если одна группа фолловеров считает, что ничего плохого в таких откровенных фотографиях нет, и каждая женщина имеет право похвастаться красотой своего тела, то другие считают недопустимым участвовать в настолько откровенных фотосессиях, да ещё и Виктории, являющейся молодой мамой.

Общество Путин назвал «хамством» срыв сроков запуска акушерских пунктов на селе Президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион, передает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.

Экономика Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.