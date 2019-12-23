Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России подорожали вторичные квартиры

Подешевел «квадрат» вторичной недвижимости (на 1-4 процента) в Саранске, Челябинске, Оренбурге и Тольятти. В Белгороде ценник не изменился. В среднем по стране квадратный метр «вторички» за 2019-й прибавил в цене пять процентов, к концу года его стоимость составила 60,2 тысячи рублей.
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Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

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Стоимость комнат в Томске выросла на год на 2,2%

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В России цены на вторичное жильё выросли на 5% за 2019 год

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Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года, эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель в ТКГ от России Борис Грызлов.
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Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.
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Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
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Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию.
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Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
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"Русификация" SuperJet обойдется бюджету еще в 15 млрд рублей.
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Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

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Президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион, передает «РИА Новости».
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Число участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых достигло 330 тысяч человек.
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Направлявшихся «за лучшей жизнью» россиян задержали в Белоруссии

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В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих

В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
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Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году

Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Президент Литвы обвинил Россию в стремлении переписать историю

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в стремлении "переписать историю".
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Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 38,02 копейки - до 68,9978 рубля, курс доллара - на 15,72 копейки - до 62,2499 рубля, следует из данных Банка России.
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