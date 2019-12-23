Экономика
Lenta.ruВ России подорожали вторичные квартиры
Подешевел «квадрат» вторичной недвижимости (на 1-4 процента) в Саранске, Челябинске, Оренбурге и Тольятти. В Белгороде ценник не изменился. В среднем по стране квадратный метр «вторички» за 2019-й прибавил в цене пять процентов, к концу года его стоимость составила 60,2 тысячи рублей.
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Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:51
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Если одна группа фолловеров считает, что ничего плохого в таких откровенных фотографиях нет, и каждая женщина имеет право похвастаться красотой своего тела, то другие считают недопустимым участвовать в настолько откровенных фотосессиях, да ещё и Виктории, являющейся молодой мамой.
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Направлявшихся «за лучшей жизнью» россиян задержали в Белоруссии
Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
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Официальный курс евро на вторник снизился до 69 рублей
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 38,02 копейки - до 68,9978 рубля, курс доллара - на 15,72 копейки - до 62,2499 рубля, следует из данных Банка России.