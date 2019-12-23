Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России подорожали вторичные квартиры

Подешевел «квадрат» вторичной недвижимости (на 1-4 процента) в Саранске, Челябинске, Оренбурге и Тольятти. В Белгороде ценник не изменился. В среднем по стране квадратный метр «вторички» за 2019-й прибавил в цене пять процентов, к концу года его стоимость составила 60,2 тысячи рублей.
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Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

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Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани

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Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

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vtomske.ru21 декабря в 21:00

В России подорожали вторичные квартиры

Lenta.ru09:48

В России цены на вторичное жильё выросли на 5% за 2019 год

Комсомольская правда06:48

Вторичный рынок застыл в ожидании: квартиры ждут покупателей

Регион onlineвчера в 08:16
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Из Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым

Российская газета 06:27
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Российская газета вчера в 20:22
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Компании-оператору газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG осталось уложить около 160 км трубопровода по двум ниткам.
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Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке

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Афиша Daily 02:10
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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

ToDay News Ufa 21 декабря в 08:28
Политика

Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд летом 2019 года.
RT на русском вчера в 17:16
Политика

Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
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Авто

Названы авто, которые почти не теряют в цене

При составлении рейтинга остаточной стоимости машин были проанализированы действующие цены на 87 моделей, относящихся к массовому сегменту рынка РФ, а также 75 представителей класса премиум.
Новые автомобили 09:26
Экономика

ФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых

Число участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых достигло 330 тысяч человек.
Российская газета 09:00
Политика

Путин пошутил про решение демографической проблемы при помощи улиток

ТАСС 09:43
Общество

Путин назвал «хамством» срыв сроков запуска акушерских пунктов на селе

Президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион, передает «РИА Новости».
РБК 10:24
Политика

Украина осудила запуск движения поездов по Крымскому мосту

Торжественная церемония открытия движения поездов по Крымскому мосту прошла в понедельник, 23 декабря.
Телеканал 360° 09:21
Общество

В Златоусте спецназ ФСИН показал школьникам приемы разгона митингов

В Златоусте на праздничную линейку в честь посвящения пятиклассников школы №21 в кадеты пригласили спецназ ФСИН.
Коммерсантъ 09:08
Политика

Госдеп увидел в санкциях против Турции подрыв деятельности НАТО

Свертывание отношений США с Турцией в результате санкций приведет к подрыву деятельности НАТО и росту зависимости Анкары от соперничающих с США стран, в том числе России, говорится в письме.
РБК 09:10
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
РБК 06:03
Происшествия

Наталье Бочкаревой грозит до трех лет тюрьмы

StarHit.ru вчера в 12:00
Футбол

Как голосовал Сергей Семак при определении лучшего игрока России

Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания.
Спорт-Экспресс 07:30
Политика

Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала условия осуществления обмена удерживаемых и пленных лиц по формуле «всех установленных на всех установленных» до конца года.
Lenta.ru 10:20
Армия и оружие

Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

"Алмаз-Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна.
РИА Новости 02:22
Экономика

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году

Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:25
Общество

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
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Общество

Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Газета.Ru 09:29
Шоу-бизнес

Болеющая раком Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в больнице

Сегодня, например, журналисты сообщили, что из-за тяжелой болезни Анастасии придется встретить Новый год в больнице.
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Ротенберг рассказал о ночном звонке Путину из-за Крымского моста

Владелец компании "СГМ-Мост" (подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг рассказал о содержании ночного звонка президенту России Владимиру Путину, о котором глава государства упоминал во время проезда по мосту.
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5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
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В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса

Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
ITZine.ru 07:59
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США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 08:30
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«Ак Барс» в Давосе сыграет с «Салаватом Юлаевым»

Республика Татарстан 05:56
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Зеленский и Трамп сцепились на Красной площади: лица года от The Week

РЕН ТВ вчера в 21:14
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