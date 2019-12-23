Экономика
Lenta.ruВ России подорожали вторичные квартиры
Подешевел «квадрат» вторичной недвижимости (на 1-4 процента) в Саранске, Челябинске, Оренбурге и Тольятти. В Белгороде ценник не изменился. В среднем по стране квадратный метр «вторички» за 2019-й прибавил в цене пять процентов, к концу года его стоимость составила 60,2 тысячи рублей.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:51
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Транспорт
Из Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Президент России Владимир Путин сообщил, что обычно пьет не чай, а сбор алтайских трав, передает РИА "Новости".
Политика
Оператор «Северного потока — 2» заявил о продолжении работ
Компании-оператору газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG осталось уложить около 160 км трубопровода по двум ниткам.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке
Студия «Союзмультфильм» выпустила новый мультфильм о медвежонке Умке — заключительную часть трилогии о его приключениях.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Политика
Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины
Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд летом 2019 года.
Политика
Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину
Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости».
Авто
Названы авто, которые почти не теряют в цене
При составлении рейтинга остаточной стоимости машин были проанализированы действующие цены на 87 моделей, относящихся к массовому сегменту рынка РФ, а также 75 представителей класса премиум.
Экономика
ФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых
Число участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых достигло 330 тысяч человек.
Общество
Путин назвал «хамством» срыв сроков запуска акушерских пунктов на селе
Президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион, передает «РИА Новости».
Политика
Украина осудила запуск движения поездов по Крымскому мосту
Торжественная церемония открытия движения поездов по Крымскому мосту прошла в понедельник, 23 декабря.
Общество
В Златоусте спецназ ФСИН показал школьникам приемы разгона митингов
В Златоусте на праздничную линейку в честь посвящения пятиклассников школы №21 в кадеты пригласили спецназ ФСИН.
Политика
Госдеп увидел в санкциях против Турции подрыв деятельности НАТО
Свертывание отношений США с Турцией в результате санкций приведет к подрыву деятельности НАТО и росту зависимости Анкары от соперничающих с США стран, в том числе России, говорится в письме.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
Происшествия
Наталье Бочкаревой грозит до трех лет тюрьмы
Футбол
Как голосовал Сергей Семак при определении лучшего игрока России
Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания.
Политика
Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала условия осуществления обмена удерживаемых и пленных лиц по формуле «всех установленных на всех установленных» до конца года.
Армия и оружие
Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»
"Алмаз-Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна.
Экономика
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году
Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Общество
Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max
Шоу-бизнес
Болеющая раком Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в больнице
Сегодня, например, журналисты сообщили, что из-за тяжелой болезни Анастасии придется встретить Новый год в больнице.
Политика
Ротенберг рассказал о ночном звонке Путину из-за Крымского моста
Владелец компании "СГМ-Мост" (подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг рассказал о содержании ночного звонка президенту России Владимиру Путину, о котором глава государства упоминал во время проезда по мосту.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Технологии
В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса
Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
Политика
США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа
Белый дом поручил приостановить оказание военной помощи Украине примерно через полтора часа после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Хоккей
«Ак Барс» в Давосе сыграет с «Салаватом Юлаевым»
Политика