Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России подорожают автомобили

Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти. Об этом в понедельник, 9 марта, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев сообщил ТАСС.
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Автопроизводители планируют поэтапно поднимать цены на машины из-за падения рынка нефти

Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в РФ в связи с падением рынка нефти. Повышение будет происходить поэтапно, поскольку ближайшие поставки, скорее всего, захеджированы по валютным рискам. Об этом ТАСС сообщил президент "Ассоциации российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.
ТАСС09:52

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Автопроизводители начнут поэтапно поднимать цены в России

Эхо Москвы12:31

В России подорожают автомобили

Lenta.ru10:22

Производители поэтапно поднимут цены на автомобили из-за падения рынка нефти

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News.ru10:21

Автопроизводители планируют поэтапно поднимать цены на машины из-за падения рынка нефти

ТАСС09:52
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Энергетика

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Симоньян: У российской экономики есть запас прочности

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«Буки» в Сирии сбили 20 беспилотников Турции

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Взрывы прогремели в Кабуле во время инаугурации президента Афганистана

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Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
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Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

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Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене

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Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти

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Карпин объяснил, почему назвал игру «Ростова» с ЦСКА катастрофой

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему назвал катастрофой игру своей команды в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
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