Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в РФ в связи с падением рынка нефти. Повышение будет происходить поэтапно, поскольку ближайшие поставки, скорее всего, захеджированы по валютным рискам. Об этом ТАСС сообщил президент "Ассоциации российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.

с чего всё началось

Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти. Об этом в понедельник, 9 марта, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев сообщил ТАСС.

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