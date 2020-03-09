Экономика
Lenta.ruВ России подорожают автомобили
Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти. Об этом в понедельник, 9 марта, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев сообщил ТАСС.
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Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в РФ в связи с падением рынка нефти. Повышение будет происходить поэтапно, поскольку ближайшие поставки, скорее всего, захеджированы по валютным рискам. Об этом ТАСС сообщил президент "Ассоциации российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.ТАСС09:52
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Производители поэтапно поднимут цены на автомобили из-за падения рынка нефти
Комсомольская правда10:58
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