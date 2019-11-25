Авто

КоммерсантъКоммерсантъВ России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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с чего всё началось

Рост ставок утильсбора поднимет автоцены

Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).
Коммерсантъвчера в 17:44

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История утилизационного сбора на автомобили в России

ТАСС10:15

С нового года машины подорожают из-за двукратного роста утильсбора

Журнал Авто.ру04:07

Власти повысят утилизационный сбор на автомобили в 2020 году

AutoNews02:32

Названа причина подорожания новых автомобилей в России в 2020 году

Motor02:34

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Коммерсантъ02:23

Правительство утвердило индексацию утильсбора на автомобили

Автостат01:27

После Нового Года в России резко подорожают автомобили

CarsWeek.ruвчера в 23:10
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу

Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Вести.Ru 10:04
Политика

В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»

«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
REGNUM 08:08
Политика

Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции

Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
ТАСС 09:11
Происшествия

Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

Интерфакс 07:49
Происшествия

Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

Известия 05:04
Спорт

В ближайшее время планируется замена всего руководящего состава ВФЛА

«В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчётно-выборная конференция, по итогам которой произойдёт полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.
RT на русском 09:49
Происшествия

Девочка провалилась сквозь стеклянный пол в московской школе

Известия 09:53
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Происшествия

Пятилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа в Москве

В Москве пятилетний мальчик выпал из окна девятого этажа, спасатели сняли его с козырька подъезда.
Интерфакс 10:15
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Происшествия

В Пскове неизвестный с ножом напал на врача детской больницы

В Пскове сегодня, 25 ноября, на врача-гематолога детской областной клинической больницы напал неизвестный с ножом.
REGNUM 08:44
Общество

Лео Бокерия стал почетным президентом центра имени Бакулева

Российская газета 08:13
Политика

Лукашенко назвал Калининград «своей областью»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что еще с советских времен республика несла ответственность за Калининградскую область и сохраняет такое отношение к этому региону России и по сей день.
РИА Новости 06:45
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Lenta.ru вчера в 21:21
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
Экономика

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Итальянский банк UniCredit (в России работает его «дочка» — «ЮниКредит») оказался самым большим пессимистом в прогнозировании экономического роста в России.
РБК 08:12
Транспорт

Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели

Газета.Ru 01:43
Общество

Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником

Lenta.ru 09:59
Общество

Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

РИА Новости 10:25
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Происшествия

Мотивом суицида 23-летней следовательницы из Сочи назвали изнасилование коллегой

23-летняя следовательница из Сочи Мария Клочкова могла совершить суицид после изнасилования со стороны коллеги.
Lenta.ru 10:18
Общество

Совфед одобрил закон о запрете продажи техники без российского ПО

Совет федерации одобрил закон о запрете продавать технику без российского программного обеспечения (ПО), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:51
Происшествия

Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода

Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Газета.Ru 02:41
Религия

Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Известия 03:57
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Политика

Генштаб Украины оценил вероятность военной агрессии со стороны России

Ранее начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 08:38
Общество

АК-103 загорелся после безостановочной стрельбы

Lenta.ru 09:27
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru вчера в 00:41
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