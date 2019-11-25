Авто

Газета.RuГазета.RuВ России подорожают автомобили из-за утильсбора

Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее постановление правительства, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 15 ноября. Уточняется, что степень повышения будет зависеть от сегмента машины.
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с чего всё началось

Рост ставок утильсбора поднимет автоцены

Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).
Коммерсантъвчера в 17:44

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Что произошло за день: понедельник, 25 ноября

Интерфакс12:27

История утилизационного сбора на автомобили в России

ТАСС10:15

После Нового Года в России резко подорожают автомобили

CarsWeek.ruвчера в 23:10

Власти повысят утилизационный сбор на автомобили в 2020 году

AutoNews02:32

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Коммерсантъ02:23

Правительство утвердило индексацию утильсбора на автомобили

Автостат01:27

Названа причина подорожания новых автомобилей в России в 2020 году

Motor02:34
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Как работают Яндекс.Новости?
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