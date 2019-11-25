Авто
Газета.RuВ России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее постановление правительства, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 15 ноября. Уточняется, что степень повышения будет зависеть от сегмента машины.
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с чего всё началось
Правительство согласовало увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 года — такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев 15 ноября (“Ъ” видел документ).Коммерсантъвчера в 17:44
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