Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России подорожают коньяк и водка

С 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия. Соответствующий указ Министерства финансов опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.
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Министерство финансов опубликовало
 на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
РБКвчера в 13:39

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С 1 января в России вырастут цены на водку и коньяк

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Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк

РБКвчера в 13:39

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

РИА Новостивчера в 12:40

Минимальные розничные цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

ПРАЙМвчера в 12:35
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Спорт

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
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Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу

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Маск пожелал NASA и Boeing успешно провести посадку Starliner

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Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
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СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
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Ковальчук заработал в «Лос-Анджелесе» 14 миллионов долларов

Бывший нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук заработал за выступление в клубе 14 млн долларов.
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Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве

Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
Интерфакс 03:11
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Украина надеется на подписание газовых контрактов с Россией до 1 января

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Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку.
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Ведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие модели уходящего года.
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Известный комментатор Дмитрий ГУберниев отреагировал на резкое высказывание в свой адрес со стороны главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
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Умер экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА Юрий Пшеничников

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В Роскачестве оценили российские игристые вина

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Марсоход Mars 2020 прошел ходовые испытания

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Как в юмористические шоу проникла политика

Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
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Восстановлена хронология стрельбы на Лубянке

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Какой будет новая Ferrari «проект 671»?

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Хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей во Франции

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Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

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