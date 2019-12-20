Экономика

Юга.руЮга.руВ России с 1 января подорожают водка и коньяк

Минимальные розничные цены на водку и коньяк в России поднимут с 1 января Теперь водка не сможет стоить дешевле, чем 230 руб. за 0,5 литра (раньше было 215 руб.), а минимальная стоимость коньяка вырастет с 388 до 433 руб. Минимальная розничная цена на бренди составит 315 руб. за 0,5 л, а закупочная цена на этиловый спирт из пищевого сырья составит 57 руб. за литр.
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с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало
 на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
РБК20 декабря в 13:39

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Виноделы рассказали о значении закона о виноградарстве в России

РЕН ТВ15:55

Эксперт: Из-за того, что с Нового года коньяк и водка подорожают, население не станет меньше пить или переходить на суррогаты

Комсомольская правда08:47

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

РИА Новости20 декабря в 12:40

Минимальные розничные цены на коньяк и водку вырастут с 1 января

Интерфакс20 декабря в 13:16

В России с 1 января подорожает водка

ТАСС20 декабря в 13:11

С 1 января в России вырастут цены на водку и коньяк

Газета.Ru20 декабря в 12:46

Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк

РБК20 декабря в 13:39
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