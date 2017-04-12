Экономика
Lenta.ruВ России подорожают коньяк и водка
С 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия. Соответствующий указ Министерства финансов опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.РБК20 декабря в 13:39
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