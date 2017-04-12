Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России подорожают коньяк и водка

С 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия. Соответствующий указ Министерства финансов опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать805
с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало
 на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
РБК20 декабря в 13:39

Подробнее о событии

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

RT на русском20 декабря в 13:04

Минимальные розничные цены на коньяк и водку вырастут с 1 января

Интерфакс20 декабря в 13:16

В России с 1 января подорожает водка

ТАСС20 декабря в 13:11

Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк

РБК20 декабря в 13:39

С 1 января в России вырастут цены на водку и коньяк

Газета.Ru20 декабря в 12:46

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

РИА Новости20 декабря в 12:40

Минимальные розничные цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

ПРАЙМ20 декабря в 12:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
Политика

Лавров пообещал, что Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
ТАСС 06:45
Происшествия

Найден черный ящик разбившегося Ан-72 с россиянами на борту в Конго

Газета.Ru вчера в 20:27
Общество

Большинство жителей Новороссийска остались без воды

BFM.ru 05:35
Здоровье

Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии

Если человек часто потеет по ночам, и при этом у него фиксируются повышенная температура и "необъяснимая" потеря веса, специалисты не исключают развитии онкологии.
Российская газета 00:30
Спорт

Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице

На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
Нева Спорт 04:56
Хоккей

Хоккеисты «Куньлуня» и «Торпедо» устроили массовую драку

После стыка защитника "Торпедо" Георгия Мишарина и форварда "драконов" Брэндона Дефацио на льду началась потасовка.
Газета.Ru вчера в 06:32
Происшествия

Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности.
REGNUM 07:22
Фигурное катание

Шома Уно стал чемпионом Японии, Ханю — второй

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю стал лишь вторым, набрав 282,77 балла.
Спорт-Экспресс 08:11
Футбол

«Рубин» готовит трансфер лидера «Нефтехимика»

Sport.ru вчера в 16:30
Происшествия

Владимир Путин прокомментировал дело Ивана Голунова

Безусловно, дело Голунова засекречено, однако от работы отстранены пять человек: все они уволены и против них возбуждены уголовные дела, подчеркнул Путин.
Экономика сегодня 19 декабря в 05:52
Армия и оружие

САА освободила от террористов ряд деревень на юго-востоке Идлиба

Сирийская арабская армия (САА) освободила от террористов ряд населенных пунктов на юго-востоке провинции Идлиб, сообщает 22 декабря источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна 08:08
Кино

Джеймс Кэмерон хочет еще раз показать «Аватар» в кино

Джеймс Кэмерон планирует перевыпустить свой фильм "Аватар" перед сиквелами, сообщает USA Today.
РИА Новости вчера в 15:35
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Политика

Лавров объяснил, что стоит за отказом Зеленского от разведения сил

Отказ президента Украины Владимира Зеленского во время саммита "нормандской четверки" от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения говорит о том, что у него связаны руки.
Российская газета 07:57
Политика

Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу

Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 декабря в 15:46
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 20 декабря в 16:55
Транспорт

ЦОДД предупредил водителей Москвы об ограничении движения на Новый год

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировал водителей Москвы об ограничениях автомобильного движения в течение новогодних праздников.
RT на русском 08:14
Происшествия

На территории завода в Омске обрушилось четырехэтажное здание

По словам собеседника агентства, обрушение произошло во время демонтажа здания на территории комбикормового завода.
РБК 03:33
Происшествия

Участник массового ДТП в Ленобласти задержан

RT на русском 05:51
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:37
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отметят Рождество в Канаде

Герцоги Сассекские встретят праздник в Канаде. Супруги устали от чрезмерного внимания журналистов, поэтому решили на время уехать из страны.
RuNews24.ru вчера в 13:31
Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Космос

Корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико

РИА Новости 08:11
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
Общество

МЧС предупредило о тумане в Москве

МЧС России распространило экстренное предупреждение об ожидающемся тумане в Москве до утра воскресенья, 22 декабря.
RT на русском вчера в 16:46
Шоу-бизнес

Снимки Дмитрия Диброва в Инстаграме и в жизни разительно отличаются

Kleo.ru 04:48
Общество

Никита Зайцев ответил на обвинения в похищении своих детей

Российский хоккеист Никита Зайцев впервые прокомментировал обвинения в похищении своих собственных детей. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
РЕН ТВ 08:40
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
Гаджеты

Apple, Google и Amazon создадут единые стандарты умного дома

Компании Amazon, Google и Apple создадут единый стандарт умного дома: они разрабатывают общую программу Connected Home over IP (CHIP).
TelecomDaily 20 декабря в 11:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное