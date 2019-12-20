с чего всё началось

С 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия. Соответствующий указ Министерства финансов опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.

Политика Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit Правительство страны надеется, что законопроект будет согласован обеими палатами, а далее его в ближайшие недели подпишет королева Елизавета II.

Политика «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд Размер выплаты по решению арбитража составит около $2,9 млрд «с учетом пени на день платежа», сказал РБК источник в «Газпроме».

Транспорт Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Футбол Украинский футболист Зозуля объяснил своё фото с портретом Бандеры Украинский нападающий испанского «Альбасете» Роман Зозуля объяснил, почему в 2017 году сделал фото с шарфом, на котором изображён идеолог украинских националистов Степан Бандера.

Политика WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.

Происшествия В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Общество Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.

Политика В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами» Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".

Общество Следователи проверяют условия ветеранов в Сочи По словам главы Кубани, нарушений прав ветеранов войны нет, т.к. в домах, о которых идет речьнет ни одного участника Великой Отчечесвенной войны и никаких жалоб не было о состоянии бъектов.

Происшествия В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.

Наука Доказана польза кофе в борьбе с ожирением Американские и испанские ученые доказали пользу кофе в борьбе с ожирением — содержащийся в напитке кофеин способен компенсировать отрицательное влияние неправильного питания, поскольку замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов.

Спорт СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.

Экономика В России упали продажи мандаринов Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.