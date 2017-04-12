с чего всё началось

Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.

В России вырастут розничные цены на водку и коньяк

Политика Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине Представители Демократической партии планировали включение пункта о выделении $250 млн на военную помощь Украине в пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Политика В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами» Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".

Происшествия Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.

Здоровье Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.

Экономика Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.

Транспорт «Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах Согласно сообщению, безбагажные тарифы вводятся на рейсах авиакомпании из Москвы и Санкт-Петербурга через Москву в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (только Хошимин), а также на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Бали.

Общество Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Политика Отголоски стрельбы на Лубянке Буквально те же самые люди, которые несколько лет назад, когда стрельба случилась на Москворецком мосту и убили милого их сердцу Бориса Ефимовича, рыдали и рвали на себе волосы, - на этот раз под звуки стрельбы тонко шутили, злорадствовали, приплясывали и соревновались в изобретении вариаций на тему "так вам и надо" и "это власть виновата, что по улице бегает террорист" (хотя весь мир пока бессилен справиться с таким Манюровым-Джокером, сбрендившим одиночкой).

Общество Россиянам рассказали, сколько красной икры можно есть на Новый год Человеческому организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве, поэтому россиянам следует воздержаться от злоупотребления этим продуктом во время новогоднего застолья, заявила в интервью радио Sputnik диетолог Маргарита Королева.