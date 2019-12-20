с чего всё началось

С 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия. Соответствующий указ Министерства финансов опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.

В России подорожают коньяк и водка

Энергетика Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом» Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.

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Армия и оружие В Кремле прокомментировали заявление главы Генштаба о НАТО Хотим напомнить, что ранее глава Генерального штаба Валерий Герасимов подчеркнул, что военные учения, которые проводят НАТО в последнее время становятся все более интенсивными и крупномасштабными.

Происшествия Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы Неизвестные открыли стрельбу на юге Москвы. Видео с места происшествия в воскресенье, 22 декабря, публикует Telegram-канал Mash.

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