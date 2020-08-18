Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре
Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10–20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом «Известиям» рассказали дистрибуторы и аналитики. Сейчас уже наблюдается дефицит на отдельные модели ноутбуков и комплектующие для ПК.В источнике
С чего всё началось
Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре
Аналитики говорят о том, что цены на ноутбуки могут вырасти на 10%, а на комплектующие для ПК — на 20%. Андрей Латышев отмечает, что подорожает вся электроника — даже та, которая производится в России — из-за роста цен на комплектующие, приобретаемые за рубежом.
Известия17:40
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