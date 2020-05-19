Коронавирус
Lenta.ruВ России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью в программе «Познер» на Первом канале, передает ТАСС. По его словам, суммарный объем поддержки превысит 100 тысяч рублей за три месяца.
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Экономика
Объяснена причина роста рынка США вопреки всему
Аналитики американской инвестиционно-консалтинговой компании Evercore ISI объяснили причину роста фондового рынка США вопреки всем текущим обстоятельствам, главные из которых связаны с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 21:00
Происшествия
Почти полкилограмма гашишного масла нашли полицейские у сахалинца
В общей сложности сотрудники сахалинской полиции изъяли из незаконного оборота почти полкилограмма гашишного масла.
АСТВ 20:16
Недвижимость
Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи
В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья.
Lenta.ru 11:42
Общество
Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений
Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества.
РБК 22:00
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Общество
Больше 1 400 случаев коронавируса подтверждено в Приморье
В Приморском крае за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек. Количество случаев COVID-19 в регионе возросло до 1 402.
EastRussia 21:12
Авто
Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks
Японская компания Nissan намерена представить 15 мая в Тайланде новый гибридный кроссовер Nissan Kicks.
Faktom 16 мая в 07:40
Политика
Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС
После совместных переговоров лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон объявили о создании временного фонда для восстановления экономики ЕС с первоначальным капиталом 500 миллиардов евро, пишет «Коммерасант».
Аргументы и Факты 16:05
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
Газета.Ru 07:09
Космос
Электромобиль Tesla стал транспортом для астронавтов
Как сообщил администратор NASA Джим Брайденстайн, первыми астронавтами, которые станут пассажирами Tesla Моdеl X, будут Боб Бенкен и Даг Хёрли.
UsedCars.ru 16 мая в 03:00
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Экономика
Глава Минтруда рассказал о целях по снижению бедности
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что достигнуть цели по снижению бедности в два раза к 2024 году будет трудно, но не невозможно.
РИА Новости 18:35
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Авто
Представили новый Porsche 911 Targa
После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
Тарантас Ньюс 00:10
Здоровье
Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца
Доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре заявила, что самый полезный для сердца продукт — это грецкие орехи.
Pravda.Ru 16:15
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
Экономика
Поправки о квотировании закупок добрались до Белого дома
Поправки о квотировании закупок добрались до Белого дома Минпромторгу удалось согласовать с коллегами по правительству поправки, ограничивающие иностранных конкурентов при закупках для государства и госкомпаний за счет введения квот для национальных производителей.
Коммерсантъ 18:31
Космос
Новую программу по исследованию Венеры разработают в России
В России будет разработана новая программа по исследованию Венеры.
МИР 24 01:18
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
По словам бывшего сотрудника АНБ, компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, постепенно снижает уровень защищенности мессенджера.
Новые Ведомости 03:54
Фигурное катание
Миненков прокомментировал конфликт Тарасовой и Родниной
РИА Новости вчера в 21:41
Наука
Создан необычный тест для диагностики инфекций мочевых путей
Специалисты разработали экспресс-тест для диагностики инфекций урогенитального тракта.
Rusargument 14:34
Общество
У 866 сотрудников компании «Полюс» подтвержден коронавирус
После принятия решения о тестировании всех работников ТЭЦ-1 было проведено 88 исследований, в 43 случаях результат оказался положительный.
НИА-Красноярск 03:18
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы
В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе.
Pro Город Владимир 08:30
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия 16 мая в 16:23
Музыка
Названо место проведения «Евровидения» в 2021 году
«Европейский вещательный союз и организаторы конкурса в Нидерландах рады сообщить, что приняли решение о проведении ''Евровидения'' в 2021 году в Роттердаме на арене Ahoy», — гласит сообщение.
Woman.ru вчера в 07:17
Политика
Владимир Путин обратился к жителям Дагестана
Как сообщает источник, накануне прошло совещание в формате онлайн, в котором Глава Государства В.Путин обратился к дагестанцам.
Голос времени 16:14