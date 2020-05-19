Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью в программе «Познер» на Первом канале, передает ТАСС. По его словам, суммарный объем поддержки превысит 100 тысяч рублей за три месяца.

В России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства

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