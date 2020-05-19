Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью в программе «Познер» на Первом канале, передает ТАСС. По его словам, суммарный объем поддержки превысит 100 тысяч рублей за три месяца.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Семьям с детьми в кризис могут выплатить более 100 тысяч рублей

URA.Ru21:23

В Минтруде рассказали, что выплаты семьям с детьми могут достичь 100 тысяч

News.ru20:15

Названа сумма, которую могут получить семьи с детьми при потере работы

РИА Новости18:15

В Минтруде назвали категории граждан, первыми получающих господдержку

Профиль19:31

В России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства

Lenta.ru18:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
Происшествия

Осужденные за теракт в петербургском метро подали иск к УФСИН

РБК 14:52
84
Экономика

Объяснена причина роста рынка США вопреки всему

Аналитики американской инвестиционно-консалтинговой компании Evercore ISI объяснили причину роста фондового рынка США вопреки всем текущим обстоятельствам, главные из которых связаны с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 21:00
Происшествия

Почти полкилограмма гашишного масла нашли полицейские у сахалинца

В общей сложности сотрудники сахалинской полиции изъяли из незаконного оборота почти полкилограмма гашишного масла.
АСТВ 20:16
Недвижимость

Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи

В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья.
Lenta.ru 11:42
7
Общество

Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений

Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества.
РБК 22:00
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
72
Общество

Больше 1 400 случаев коронавируса подтверждено в Приморье

В Приморском крае за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек. Количество случаев COVID-19 в регионе возросло до 1 402.
EastRussia 21:12
1
Авто

Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks

Японская компания Nissan намерена представить 15 мая в Тайланде новый гибридный кроссовер Nissan Kicks.
Faktom 16 мая в 07:40
6
Политика

Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС

После совместных переговоров лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон объявили о создании временного фонда для восстановления экономики ЕС с первоначальным капиталом 500 миллиардов евро, пишет «Коммерасант».
Аргументы и Факты 16:05
4
Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
Газета.Ru 07:09
143
Происшествия

В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

РИА Новости 14:05
64
Космос

Электромобиль Tesla стал транспортом для астронавтов

Как сообщил администратор NASA Джим Брайденстайн, первыми астронавтами, которые станут пассажирами Tesla Моdеl X, будут Боб Бенкен и Даг Хёрли.
UsedCars.ru 16 мая в 03:00
Общество

Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
69
Экономика

Глава Минтруда рассказал о целях по снижению бедности

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что достигнуть цели по снижению бедности в два раза к 2024 году будет трудно, но не невозможно.
РИА Новости 18:35
14
Шоу-бизнес

Колготки и лифчик: новый наряд Кардашьян на карантине

Wday.ru 03:05
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

REGNUM 01:22
1,9K
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
79
Авто

Представили новый Porsche 911 Targa

После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
Тарантас Ньюс 00:10
1
Здоровье

Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца

Доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре заявила, что самый полезный для сердца продукт — это грецкие орехи.
Pravda.Ru 16:15
26
Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
129
Экономика

Поправки о квотировании закупок добрались до Белого дома

Поправки о квотировании закупок добрались до Белого дома Минпромторгу удалось согласовать с коллегами по правительству поправки, ограничивающие иностранных конкурентов при закупках для государства и госкомпаний за счет введения квот для национальных производителей.
Коммерсантъ 18:31
Космос

Новую программу по исследованию Венеры разработают в России

В России будет разработана новая программа по исследованию Венеры.
МИР 24 01:18
10
Общество

В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp

По словам бывшего сотрудника АНБ, компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, постепенно снижает уровень защищенности мессенджера.
Новые Ведомости 03:54
4
Фигурное катание

Миненков прокомментировал конфликт Тарасовой и Родниной

РИА Новости вчера в 21:41
1
Наука

Создан необычный тест для диагностики инфекций мочевых путей

Специалисты разработали экспресс-тест для диагностики инфекций урогенитального тракта.
Rusargument 14:34
Общество

У 866 сотрудников компании «Полюс» подтвержден коронавирус

После принятия решения о тестировании всех работников ТЭЦ-1 было проведено 88 исследований, в 43 случаях результат оказался положительный.
НИА-Красноярск 03:18
34
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы

В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе.
Pro Город Владимир 08:30
437
Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия 16 мая в 16:23
760
Музыка

Названо место проведения «Евровидения» в 2021 году

«Европейский вещательный союз и организаторы конкурса в Нидерландах рады сообщить, что приняли решение о проведении ''Евровидения'' в 2021 году в Роттердаме на арене Ahoy», — гласит сообщение.
Woman.ru вчера в 07:17
63
Политика

Владимир Путин обратился к жителям Дагестана

Как сообщает источник, накануне прошло совещание в формате онлайн, в котором Глава Государства В.Путин обратился к дагестанцам.
Голос времени 16:14
12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное