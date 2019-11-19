Общество

REGNUMREGNUMВ России подсчитали потери авиакомпаний из-за запрета полётов в Грузию

Запрет на полёты в Грузию, введённый летом этого года, привёл к потерям примерно 3,2 млрд рублей, подсчитали российские авиакомпании. Об этом 20 ноября пишут «Известия».
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с чего всё началось

Авиакомпании отчаялись получить компенсацию за запрет полетов в Грузию

Запрет российским авиакомпаниям на полеты в Грузию действует с 8 июля – президент Владимир Путин ввел его 21 июня 2019 г. Решение было политически мотивировано, поэтому чиновники сразу пообещали компенсировать из бюджета потери шести российским авиакомпаниям, которым такое решение в разгар высокого сезона принесло убытки.
Ведомостивчера в 16:33

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Запрет на полеты в Грузию обошелся российским перевозчикам более чем в 3 миллиарда рублей

Эхо Москвы03:01

Авиакомпании отчаялись получить компенсацию за запрет полетов в Грузию

Ведомостивчера в 16:33

«Уральские авиалинии» оценили упущенную выгоду от закрытия полетов в Грузию в 1 млрд рублей

Интерфаксвчера в 06:07

«Уральские авиалинии» оценили убытки от запрета полётов в Грузию

News.ruвчера в 07:35

«Уральские авиалинии» из-за запрета полетов в Грузию не продали билетов на 1 млрд руб

ТАССвчера в 06:52

«Уральские авиалинии» потеряли миллиард рублей после отмены рейсов в Грузию

РИА Новостивчера в 06:09

Гендиректор «Уральских авиалиний»: компания потеряла ₽1 млрд из-за отмены рейсов в Грузию

Znak.comвчера в 07:38
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Политика

Пушков оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что транзит газа из России через Украину «и в будущем будет очень важной темой» для Берлина.
Взгляд.ру вчера в 19:06
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Экономика

Росстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре

Реальная начисленная заработная плата в России в октябре 2019 выросла на 1,3%, а в годовом выражении — на 3,1%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
REGNUM 09:26
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Ведомости 09:31
Общество

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
Общество

Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время

В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Газета.Ru 02:42
Происшествия

Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Lenta.ru 07:03
Политика

Госдума разрешила Садовничему остаться во главе МГУ после 80-летия

Госдума приняла поправку к законодательству о снятии возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Интерфакс 08:02
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Политика

Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Lenta.ru 08:32
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть

Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
RuNews24.ru вчера в 11:09
Футбол

Тедеско оценил уровень чемпионата России

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением об уровне РПЛ.
Sportbox.RU 09:29
Экономика

Госдума приняла закон о переносе выплат по советским вкладам

Как рассказал ранее замглавы Мифнина Алексей Моисеев, закон об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
REGNUM 07:18
Политика

Столтенберг пообещал не допустить «крымский сценарий» в НАТО

"Крымский сценарий" не повторится ни в одной стране – члене НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Труд 05:48
Происшествия

Пилот самолета в Киеве ненамеренно объявил о посадке в Москве

Газета.Ru 02:47
Происшествия

Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

РБК 08:19
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

REGNUM вчера в 04:42
Экономика

Япония продала рекордный объем госдолга США

Япония в сентябре продала рекордный объем трежерис ($28.9 млрд), хотя месяцем ранее купила этих активов почти на $44 млрд (рекордное значение с 2013 года).
Profinance.ru 18 ноября в 17:54
Политика

В СНБО Украины заявили о необходимости просить прощения у Донбасса

РБК 06:58
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»

Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Московский Комсомолец 03:45
Общество

Водителей обяжут проходить внеплановое медосвидетельствование

Отмечается, что водителей, у которых в ходе медосмотров выявят новую болезнь или ухудшение здоровья могут лишить водительских удостоверений.
Общественная служба новостей 08:42
Армия и оружие

Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3

Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 09:15
Политика

Шойгу заверил, что на Параде Победы-2020 покажут новую технику

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что 9 мая 2020 года на Красной площади продемонстрируют новую военную технику, до этого незадействованную в парадах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:55
Происшествия

«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников

Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Интерфакс 05:57
Политика

Путин рассказал о своих отношениях с Зеленским

Путин предположил, что Зеленский действительно хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе в Донбассе.
Общественная служба новостей 09:18
Экономика

В России могут ввести минимальную цену на сигареты

В России предложили ввести единую минимальную цену на пачку сигарет.
АБН вчера в 22:05
Общество

Роструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска

Сокращение новогодних каникул связано с тем, что в прошлые годы 30 и 31 декабря выпадали на выходные дни.
РБК 00:39
Шоу-бизнес

Источник сообщил новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

В середине сентября появились новости о том, что 48-летняя Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Свободная Пресса 07:24
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