Месячные расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь за восемь месяцев 2019 года по сравнению с прошлым годом выросли на 9 и 11% соответственно. При этом плата за ЖКУ осталась почти неизменна, говорится в исследовании «Яндекс.Деньги».

Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ

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