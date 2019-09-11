Общество
ИзвестияНазваны города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ
Месячные расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь за восемь месяцев 2019 года по сравнению с прошлым годом выросли на 9 и 11% соответственно. При этом плата за ЖКУ осталась почти неизменна, говорится в исследовании «Яндекс.Деньги».
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Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика
МИД прокомментировал отставку Болтона
Россия не ожидает изменений в политике США в связи с отставкой советника президента по национальной безопасности Джона Болтона.
Lenta.ru 03:28
Армия и оружие
На выставке DSEI-2019 представлены беспилотники Vapor 35 и Vapor 55 для европейского рынка
Военное обозрение 01:25
Религия
Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника
11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.
ТАСС 01:15
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости 09 сентября в 06:48
Политика
Семья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США
Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast.
Lenta.ru вчера в 21:02
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
НАБУ открыло дело в отношении Порошенко и Климкина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением бывшим президентом Петром Порошенко и экс-главой МИД Павлом Климкиным.
RT на русском 03:29
Политика
Зеленский встретился с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.
Lenta.ru вчера в 20:32
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
11-е поколение iPhone получило чип A13 Bionic.
Собака.ru вчера в 14:51
Здоровье
Алтайские онкологи успешно удалили гигантскую опухоль почки
Алтайская правда вчера в 09:02
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Общество
Голодец ожидает утверждения Стратегии развития туризма в ближайшие дни
Стратегию развития туризма в РФ до 2035 года планируется утвердить в ближайшие дни, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец в ходе делового завтрака в рамках 23-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).
РИА Новости 02:38
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Здоровье
Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественную медпомощь
По данным издания, Минздрав планирует штрафовать государственные лечебные учреждения за несоответствие требованиям, которые охватывают все этапы оказания медицинской помощи: от первичного осмотра пациента до его выписки и установления инвалидности.
Профиль 01:59
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире снялась для Playboy
Самая молодая миллиардерша, модель Кайли Дженнер приняла участие в съемках знаменитого журнала Playboy.
ФАН 01:48
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Происшествия
Полиция опровергла нападение на инкассаторов в Подмосковье
О нападении ранее сообщил источник «Интерфакса». Он утверждал, что у инкассаторов похитили около 15 млн руб.
Коммерсантъ 02:53
Политика
Меркель сообщила о работе над проведением нормандского саммита
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что работа над проведением саммита в нормандском формате продолжается.
RT на русском 03:44
Театры
В Москве открылся фестиваль современного танца DanceInversion
Москва открывает 20-й фестиваль современного танца Dance Inversion, передает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Экономика
Исследование: цены на авиабилеты по России в сентябре снизились на 13%
Цены на авиабилеты по России в сентябре по сравнению с августом снизились на 13%, а на популярные зарубежные направления сократились почти на 10%.
ТАСС 02:47
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском вчера в 08:00
Футбол
Бекхэм приглашает Месси в «Интер Майами»
Совладелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет подписать контракт с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси, сообщает Radio Catalunya.
Чемпионат вчера в 23:27