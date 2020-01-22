Экономика
Pravda.RuВ России подсчитали расходы на маткапитал
Как передает ТАСС, согласно ее оценкам, в 2020 году траты на эти цели составят примерно 100 миллиардов рублей. Также министр добавила, что речь идет о предварительной оценке, точный объем необходимых денег уточняется совместно с Министерством финансов.
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Голикова: расходы по материнскому капиталу достигнут 290 млрд рублей ежегодно к 2023 году
Будущее России. Национальные проекты04:23
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