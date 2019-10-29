Экономика
Lenta.ruВ России подскочили цены на новостройки
Городами-лидерами по росту цен на новостройки оказались Иркутск, Новосибирск и Пермь: стоимость «квадрата» на местных первичных рынках жилья с 1 июля 2019 года выросла, соответственно, на 8,4 процента, 7,3 и 6,7 процента.
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Domofond: Челны вошли в десятку городов – лидеров по росту цен на новостройки
БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36
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