Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России подскочили цены на новостройки

Городами-лидерами по росту цен на новостройки оказались Иркутск, Новосибирск и Пермь: стоимость «квадрата» на местных первичных рынках жилья с 1 июля 2019 года выросла, соответственно, на 8,4 процента, 7,3 и 6,7 процента.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В России выросли цены на квартиры в новостройках

URA.Ru01:07

Квартира мечты

Российская газетавчера в 04:56

В России подскочили цены на новостройки

Lenta.ru00:13

Цены на новостройки выросли после перехода на систему эскроу-счетов

News.ruвчера в 07:59

Domofond: Челны вошли в десятку городов – лидеров по росту цен на новостройки

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36

После перехода на эскроу-счета цены на новостройки в России выросли на 4%

Накануне.Ruвчера в 06:06

В России выросли цены на новостройки

Говорит Москва00:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 01:14, Ашберн
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

РИА Новости вчера в 22:46
Гаджеты

Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября

Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.
Ferra 28 октября в 14:53
Кино

Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Здоровье

Россиян предупреждают о шапках, вызывающих рак кожи

В случае если при носке шапки у вас появился зуд, начали выпадать волосы, то следует от данного головного убора отказаться и незамедлительно обратиться к врачу – возможно это симптомы развивающейся опухоли.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:58
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
Армия и оружие

США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА

В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
Avia.pro вчера в 18:37
Экономика

Гуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы

Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст», рассказал РБК источник, знакомый с переговорами «Траста» и «Сафмара», и подтвердил собеседник, осведомленный об условиях сделки.
РБК 00:00
Армия и оружие

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

РИА Новости вчера в 06:41
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru вчера в 09:31
Экономика

Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по эскпорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами.
Lenta.ru 00:10
Происшествия

Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП

Газета.Ru вчера в 11:29
Происшествия

В Тулуне из-за сильного ветра сорвало кровлю с крыши пятиэтажного дома

Weacom.ru вчера в 23:33
Политика

Палата представителей США одобрила санкции против Турции из-за С-400

Палата представителей США одобрила законопроект о введении санкций в отношении Турции в связи с её военной операцией в Сирии, а также закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM вчера в 19:01
Армия и оружие

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Ведомости вчера в 17:11
Общество

Грета Тунберг отказалась от экологической премии

Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Ридус вчера в 17:35
Происшествия

Суд арестовал убившего сослуживцев солдата Шамсутдинова

Inkazan 28 октября в 04:21
Армия и оружие

ВВС США собрались использовать российские Ми-24 на своих учениях

Военно-воздушные силы (ВВС) США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить им вертолеты российского производства Ми-24 для учений по противодействию воздушным силам потенциального противника.
Известия 00:57
Политика

Законодатели США призвали Помпео продлить СНВ-3

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Интерфакс вчера в 22:59
Общество

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
Общество

Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров

РИА Новости вчера в 15:58
Происшествия

Тайскую миллионершу убили и залили бетоном в холодильнике

Рамблер вчера в 08:52
Экономика

Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ

В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.
Ведомости вчера в 02:58
Хоккей

Хет-трик Радулова принес «Далласу» победу над «Миннесотой»

ProstoProSport 00:08
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о его бое с Тони Фергюсоном

Отец и тренер непобедимого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о следующем поединке своего сына.
РЕН ТВ вчера в 05:53
Футбол

ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»

Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
Чемпионат вчера в 14:30
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 28 октября в 07:37
Хоккей

Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто»

В основное время команды не смогли выявить победителя - 3:3. А в овертайме сильнее оказался "Вашингтон", победу своей команде принес капитан "столичных" Александр Овечкин.
Газета.Ru вчера в 22:15
Экономика

Несырьевой экспорт из России сократился впервые за два года

Несырьевой неэнергетический экспорт товаров (ННЭ) из России сократился впервые с 2017 года. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития.
Известия вчера в 17:53
Авто

Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети

Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.
Дни24 вчера в 06:26
Технологии

Google заявила о достижении квантового превосходства

Компания Google в партнерстве с NASA, Юлихским исследовательским центром и Ок-Риджской национальной лабораторией представила квантовый компьютер, способный справиться с вычислениями в тысячу раз быстрее обычного суперкомпьютера.
Индикатор 28 октября в 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное