Городами-лидерами по росту цен на новостройки оказались Иркутск, Новосибирск и Пермь: стоимость «квадрата» на местных первичных рынках жилья с 1 июля 2019 года выросла, соответственно, на 8,4 процента, 7,3 и 6,7 процента.

В России подскочили цены на новостройки

Кино Названа дата запуска стрим-сервиса HBO Max Телеканал HBO назвал примерную дату запуска собственного стрим-сервиса. HBO Max начнет свою работу в мае 2020 года.

Шоу-бизнес Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.

Общество Дания согласилась на строительство «Северного потока -2» "Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", — отмечается в официальном сообщении Энергетического агентства страны (DEA).

Наука Создан наиболее эффективный метод получения водорода Международная группа ученых создала катализатор, который позволяет получить водород из воды, затрачивая вдвое меньше энергии, чем раньше.

Космос Отечественный спутник «МиР» в шесть раз превысил расчётный срок службы Стало известно о том, что срок службы малого российского спутника «МиР», который был назван в честь академика РАН Михаила Решетнёва, подошёл к концу.

Политика «Нафтогаз» заявил о готовности к зиме без транзита российского газа Украина готова к отопительному сезону 2019/2020 годов, даже если будет полностью прекращен транзит российского газа, заявил первый замглавы «Нафтогаза Украины» Сергей Перелома.

Политика В Раде нового созыва произошла первая драка В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.

Политика Путин прибыл в Венгрию с официальным визитом Президент России Владимир Путин прибыл для однодневных переговоров в Будапешт.

Происшествия Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.

Политика Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства в Facebook.

Космос Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.

Происшествия Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.

Происшествия Подросток устроил стрельбу в московской школе Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.

Общество Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».

Политика Лукашенко подтвердил намерение посетить Австрию и Латвию Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил намерение посетить Австрию и Латвию с официальным визитом.

Общество Кирилл Клейменов ответил на критику геймеров после скандального эфира Телеведущий Кирилл Клейменов прокомментировал свои слова в эфире вечерней программы "Время" на Первом канале, в ходе которой он заявил, что родителям, чьи дети не являются геймерами, "очень повезло".

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.

Политика Путин принял приглашение приехать на Кубу и передал привет Кастро Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.

Общество Новые налоговые льготы для дачников вступили в силу С 29 октября вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые исключают такие термины, как «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства».

Армия и оружие Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море Черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем. Об этом заявил на брифинге в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Армия и оружие Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава» Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.

Политика Парламент Турции ответит США на признание геноцида армян Парламент Турции ответит Палате представителей США, которая приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.