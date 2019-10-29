Экономика
Lenta.ruВ России подскочили цены на новостройки
Городами-лидерами по росту цен на новостройки оказались Иркутск, Новосибирск и Пермь: стоимость «квадрата» на местных первичных рынках жилья с 1 июля 2019 года выросла, соответственно, на 8,4 процента, 7,3 и 6,7 процента.
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Domofond: Челны вошли в десятку городов – лидеров по росту цен на новостройки
БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36
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Кино
Названа дата запуска стрим-сервиса HBO Max
Телеканал HBO назвал примерную дату запуска собственного стрим-сервиса. HBO Max начнет свою работу в мае 2020 года.
Культуромания 03:17
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Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Общество
Дания согласилась на строительство «Северного потока -2»
"Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", — отмечается в официальном сообщении Энергетического агентства страны (DEA).
Газета.Ru 10:01
Наука
Создан наиболее эффективный метод получения водорода
Международная группа ученых создала катализатор, который позволяет получить водород из воды, затрачивая вдвое меньше энергии, чем раньше.
Индикатор 05:02
Космос
Отечественный спутник «МиР» в шесть раз превысил расчётный срок службы
Стало известно о том, что срок службы малого российского спутника «МиР», который был назван в честь академика РАН Михаила Решетнёва, подошёл к концу.
3DNews 09:06
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности к зиме без транзита российского газа
Украина готова к отопительному сезону 2019/2020 годов, даже если будет полностью прекращен транзит российского газа, заявил первый замглавы «Нафтогаза Украины» Сергей Перелома.
Взгляд.ру 07:29
Политика
В Раде нового созыва произошла первая драка
В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Газета.Ru 08:38
Политика
Путин прибыл в Венгрию с официальным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл для однодневных переговоров в Будапешт.
Газета.Ru 09:42
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Политика
Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег
Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства в Facebook.
РБК 03:32
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru вчера в 11:00
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Происшествия
Подросток устроил стрельбу в московской школе
Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Политика
Лукашенко подтвердил намерение посетить Австрию и Латвию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил намерение посетить Австрию и Латвию с официальным визитом.
РИА Новости 05:59
Футбол
Златан Ибрагимович вернётся в чемпионат Испании
Чемпионат вчера в 12:34
Общество
Кирилл Клейменов ответил на критику геймеров после скандального эфира
Телеведущий Кирилл Клейменов прокомментировал свои слова в эфире вечерней программы "Время" на Первом канале, в ходе которой он заявил, что родителям, чьи дети не являются геймерами, "очень повезло".
Газета.Ru 08:55
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля
RT на русском 09:13
Политика
Путин принял приглашение приехать на Кубу и передал привет Кастро
Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
News.ru вчера в 09:19
Единоборства
Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня
Нева Спорт вчера в 05:09
Общество
Новые налоговые льготы для дачников вступили в силу
С 29 октября вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые исключают такие термины, как «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства».
УтроNews вчера в 03:37
Армия и оружие
Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море
Черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем. Об этом заявил на брифинге в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг.
ТАСС 08:53
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава»
Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.
Известия вчера в 23:07
Политика
Парламент Турции ответит США на признание геноцида армян
Парламент Турции ответит Палате представителей США, которая приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ 08:19
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Российская газета 03:01
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Экономика
Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования
В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 02:23