Экономика
Lenta.ruВ России подскочили цены на новостройки
Городами-лидерами по росту цен на новостройки оказались Иркутск, Новосибирск и Пермь: стоимость «квадрата» на местных первичных рынках жилья с 1 июля 2019 года выросла, соответственно, на 8,4 процента, 7,3 и 6,7 процента.
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Domofond: Челны вошли в десятку городов – лидеров по росту цен на новостройки
БИЗНЕС Onlineвчера в 07:36
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Авто
Назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники в РФ
По их данным, на 1 июля 2019 года в РФ было зарегистрировано более 10 млн кроссоверов и внедорожников, что составляет около 23% от всего легкового автопарка страны.
Автоновости дня 27 октября в 04:22
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
РИА Новости вчера в 16:43
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о болезни Андрея Аршавина
Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который почти пять лет не проявлял желания общаться со своими наследниками.
Народные новости 01:34
Происшествия
СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов
Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
REGNUM вчера в 08:55
Политика
В МИД России заявили, что говорить о датах нормандского формата рано
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что пока рано говорить о сроках проведения саммита в нормандском формате, поскольку процесс разведения сил в Донбассе только начался.
RT на русском 04:37
Общество
Генпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК
Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ, сообщило надзорное ведомство аппарату уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Коммерсантъ 03:55
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru вчера в 16:05
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.
РИА Новости 03:18
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой
Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки - "Яндекс.Станцию Мини", а также получит ее бесплатно взамен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Здоровье
В Сургуте обнаружена партия токсичной рыбы из Тюменской области
Токсичная рыба, употребление в пищу которой грозит людям поражением печени и почек, чуть было не попала на прилавки сургутских магазинов.
СургутИнформТВ 03:23
Общество
Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами
Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России, которые показывают, в каких регионах они больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года.
РБК 01:28
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Политика
Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
RT на русском 03:29
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Российская газета 03:01
Теннис
Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч в Париже
Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.
GoTennis.ru вчера в 16:48
Авто
В России на заводе Haval будут собирать Great Wall Hover H5
Китайский производитель принял решение на своем заводе производить сборку модели автомобиля Haval H5.
В городе R вчера в 14:53
Политика
Путин принял приглашение посетить Кубу
Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Футбол
Источник: оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» при выборе страны—хозяйки чемпионата мира 2018 года рассматривал возможность подкупа чиновников ФИФА, сообщает телеграм-канал Black Mirror.
Чемпионат 02:39
Армия и оружие
Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции
Lenta.ru вчера в 07:24
Кино
Федор Добронравов заявил, что «Сватам-7» быть
Федор Добронравов во время общения с поклонниками заявил, что «Сватам-7» быть.
Актуальные Новости 03:21
Здоровье
Гипертоникам могут начать бесплатно выдавать тонометры по ОМС
В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать обеспечивать пациентов приборами для мониторинга состояния здоровья, передаёт «Ъ». В первую очередь их планируют выдать 2,5 млн человек, страдающих от повышенного артериального давления.
Вести Подмосковья вчера в 02:17