В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.

с чего всё началось

На фоне распространения коронавируса в России резко подскочили продажи патронов и бейсбольных бит: на 130 и 30 процентов соответственно. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК. В среднем бита обходится в 400 рублей, а упаковка патронов стоит почти 2,5 тысячи рублей.

В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов

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