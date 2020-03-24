Коронавирус
Lenta.ruВ России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов
На фоне распространения коронавируса в России резко подскочили продажи патронов и бейсбольных бит: на 130 и 30 процентов соответственно. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК. В среднем бита обходится в 400 рублей, а упаковка патронов стоит почти 2,5 тысячи рублей.
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с чего всё началось
В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.РБК08:14
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Сообщается, что временное остановка выпуска автомобилей на указанных заводах Volkswagen квалифицирована как простой.
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