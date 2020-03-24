Коронавирус

ПрофильПрофильВ России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит

Эксперты отмечают, что такая картина развивается на фоне опасения «критической ситуации» в связи с ростом курса доллара С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
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с чего всё началось

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.
РБК08:14

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В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

РБК08:14

Объем покупок в музеях и кинотеатрах Москвы с 16 марта снизился более чем вдвое

ТАССвчера в 15:04

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Московский Комсомолец08:59

Россияне стали покупать больше патронов и бейсбольных бит

Ведомости10:45

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Говорит Москва09:25

В России резко выросли продажи патронов и бит

РЕН ТВ09:22

В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов

Lenta.ru11:57
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Общество

В Индии вводится общенациональный карантин

Эхо Москвы 12:32
Армия и оружие

Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом

Италия экстренно запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:49
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Происшествия

В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело

В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
РБК вчера в 10:06
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс вчера в 11:47
Общество

В ВОЗ предупреждают об ускорении распространения пандемии коронавируса

Интерфакс вчера в 12:22
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Политика

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
ТАСС 12:56
Общество

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service 09:35
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Происшествия

Дело историка Соколова поступило в суд

RT на русском 05:43
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина

В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
RT на русском 09:50
Энергетика

Мировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет

В течение нескольких месяцев мировые нефтехранилища окажутся переполненными дешевым сырьем, то же ждет супертанкеры, которые используются в качестве дополнительных мощностей для хранения.
Lenta.ru 12:44
Шоу-бизнес

Оксана Федорова выбыла из шоу «Маска» на НТВ

Актуальные Новости 07:44
Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru 12:42
Космос

Из-за коронавируса остановилась работа части европейских спутников

Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение из-за пандемии коронавируса перевести семь научных спутников в «безопасный режим», в том числе ограничена работа совместной с Россией станции на орбите Марса ExoMars-2016, сообщает агентство.
Взгляд.ру 09:49
Политика

Заявление: Польша не отказывала в пролете самолетам России в Италию

Варшава, 24 марта 2020, 20:03 — REGNUM Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе, об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию.
REGNUM 13:03
Общество

Власти Москвы и Подмосковья обяжут пожилых соблюдать домашний режим

Власти пообещали и другие меры поддержки переведенных на домашний режим пожилых и хронически больных людей.
РБК вчера в 02:41
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости 05:41
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Общество

Общенациональный карантин введен в Великобритании

Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.
Countryscanner 02:41
Религия

РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы

Как следует из циркулярного письма управляющего делами патриархии митрополита Дионисия, которое публикует пресс-служба РПЦ, вопрос об ограничении доступа в храмы на богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие.
Интерфакс 12:18
Политика

В Москве поручили организовать вывоз россиян и украинцев на родину

Правительство России из-за коронавируса поручило единовременно железнодорожным транспортом вывезти из Украины россиян и вернуть на родину украинцев из-за коронавируса.
РБК 13:25
Общество

Кадыров рассказал о первом случае коронавируса в Чечне

В Чечне официально подтвержден один случай заражения коронавирусом, сообщил в своем telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
URA.Ru 11:21
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР

Lenta.ru 09:11
Армия и оружие

Турция снова несет потери в Идлибе

19 марта двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения боевиков во время инженерной разведки трассы М4 в Идлибе.
ФАН 12:21
Здоровье

Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад.
Рифей-Пермь 21 марта в 06:18
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