В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.

с чего всё началось

Эксперты отмечают, что такая картина развивается на фоне опасения «критической ситуации» в связи с ростом курса доллара С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.

В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит

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