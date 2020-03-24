Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.
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с чего всё началось

В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).
РБКвчера в 17:37

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В России почти на 32% выросли продажи презервативов

Ведомостивчера в 18:22

В России подскочили продажи презервативов

Lenta.ruвчера в 20:08

В России резко выросли продажи презервативов

URA.Ruвчера в 19:00

В России на фоне пандемии выросли на треть продажи презервативов

Эхо Москвывчера в 23:45

В России резко возросли продажи презервативов

РЕН ТВвчера в 18:19

Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России

Газета.Ruвчера в 18:09

В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов

РБКвчера в 17:37
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Российская газета вчера в 10:29
Политика

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 22:14
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
ФАН вчера в 15:25
Общество

СК начал проверку из-за распространения ложных данных о коронавирусе

Следственный комитет начал проверку по факту распространения ложных данных о коронавирусе.
Деловое.ТВ вчера в 11:15
Общество

В домах престарелых в Испании находят умерших от коронавируса стариков

Испанские военные, которые участвуют в обеззараживании домов престарелых, находят стариков, умерших от коронавируса прямо в своих постелях, рассказала министр обороны страны Маргарита Роблес.
РИА Новости вчера в 21:04
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Единоборства

Найдено место для проведения боя Нурмагомедова и Фергюсона

Известия вчера в 22:54
Общество

Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 17:41
Финансы

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:32
Шоу-бизнес

Михалкова поделилась впечатлениями от ухода из «Уральских пельменей»

Московский Комсомолец вчера в 23:53
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости 21 марта в 20:16
Происшествия

Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины

Известия вчера в 23:13
Общество

В Красноярске трое пациентов вылечились от коронавируса

Красноярск, 24 марта 2020, 08:11 — REGNUM После курса лечения от коронавируса в Красноярске 24 марта выписываются трое пациентов.
REGNUM 01:11
Общество

В Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе

Власти Башкирии сообщили о первых трёх зараженных коронавирусом в регионе: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
РИА Новости 00:54
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.
ТАСС вчера в 21:50
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Футбол

Наставник «Олимпиакоса» может возглавить «Локомотив»

Главный тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш может возглавить московской "Локомотив", сообщает Calciomercato.
Газета.Ru вчера в 18:35
Игры

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ вчера в 10:13
Общество

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса набирает обороты

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса COVID-19 в мире «набирает обороты».
Комсомольская правда вчера в 15:29
Игры

В DOOM Eternal можно поиграть в DOOM и DOOM 2

Live24 21 марта в 05:51
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM вчера в 03:27
Происшествия

Найдена похищенная из роддома в Йошкар-Оле новорожденная девочка

Правоохранительные органы нашли младенца, которого, как предполагается, похитили из перинатального центра в Йошкар-Оле 23 марта.
Газета.Ru вчера в 23:53
Происшествия

В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП

Вести.Ru вчера в 08:05
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
Радио Зенит вчера в 05:06
Здоровье

В РФ объявили группы риска по коронавирусу

Практически с первыми жертвами коронавирусной инфекции установили, что большой риск подхватить ее есть у пожилых лиц.
Независимый публицист вчера в 22:59
Спорт

Непомнящий обнулил еще одного китайца на турнире претендентов

Днем ранее Непомнящий «обнулил» еще одного китайца Ван Хао (1-0).
Спорт день за днем вчера в 12:25
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

Стоит отметить, что это первые два случая заболевания коронавирусом в регионе.
Газета.Ru вчера в 19:42
Авто

В России падает спрос на новые автомобили

Напомним, что ранее из-за падения курса рубля относительно мировых валют россияне начали массово скупать новые автомобили.
32CARS.ru вчера в 23:13
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